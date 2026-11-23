رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت نویسنده خلاق، متعهد و صاحب سبک، زنده یاد رضا امیرخانی نوشت: وی از نویسندگانی بود که با نگاه ژرف به انسان و جامعه، زبانی خلاق و روایتی متفاوت، افق‌های تازه‌ای در داستان نویسی معاصر گشود.

جوان آنلاین: در متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان آمده است: درگذشت نویسنده خلاق، متعهد و صاحب‌سبک، زنده‌یاد رضا امیرخانی، ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور و دوستداران ادبیات داستانی کشور است.

رئیس جمهور افزود: ایشان از نویسندگانی بود که با نگاهی ژرف به انسان و جامعه، زبانی خلاق و روایتی متفاوت، افق‌های تازه‌ای در داستان‌نویسی معاصر گشود. آثار ماندگاری چون «داستان سیستان»، «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن» و «قیدار» تنها روایتگر رویدادها و شخصیت‌ها نبودند، بلکه بستری برای تأمل در مفاهیمی چون‌ایمان، عشق، هویت، جوانمردی، مسئولیت‌پذیری و تعلق اجتماعی فراهم آوردند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: او با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زبان فارسی و پیوند ادبیات با مسایل و دغدغه‌های جامعه، توانست با نسل‌های مختلف خوانندگان ارتباط برقرار کند و جایگاهی متمایز در حافظه ادبی این سرزمین به دست آورد.

رئیس جمهور بیان کرد: بی‌تردید، نام و آثار او در تاریخ ادبیات معاصر این مرز و بوم ماندگار خواهد بود و نسل‌های آینده نیز از اندیشه، خلاقیت و میراث فرهنگی او بهره خواهند برد.

پزشکیان در این پیام، درگذشت این نویسنده فرهیخته را به خانواده ایشان، جامعه نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب و همه دوستدارانش تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.