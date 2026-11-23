ذخایر گاز زیرزمینی اروپا در آغاز فصل سرما به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسید و تاکنون حدود ۱۳ درصد از گاز تزریق‌شده در تابستان برداشت شده است.

جوان آنلاین: اروپا همچنان با سرعت در حال برداشت گاز از مخازن زیرزمینی خود است و بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس با استناد به داده‌های زیرساخت گاز اروپا، تاکنون ۱۳ درصد از حجم گاز تزریق‌شده در تابستان را مصرف کرده است.

به گزارش مهر، اروپا فصل سرما را با ذخایر بی‌سابقه پایین آغاز کرد. با گذشت بیش از سه هفته از رسیدن مخازن به بیشترین سطح پرشدگی پاییزی، یعنی ۷۴.۹۶ درصد، میزان برداشت گاز از آنها ۳۲ درصد بیشتر از میانگین پنج سال گذشته بوده است. از زمان آغاز فصل سرما در ۲۸ اکتبر، حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز از این مخازن برداشت شده است.

تا ۲۱ نوامبر، سطح پرشدگی مخازن گاز اروپا به ۶۹.۱۷ درصد رسیده بود که ۱۷.۶۷ واحد درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله در همین تاریخ است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۹.۵ درصد بود و پایین‌ترین سطح ثبت‌شده برای این تاریخ از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

مخازن اتحادیه اروپا حدود ۷۵.۸ میلیارد مترمکعب گاز دارند که ۱۲.۱ میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته و پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۳ است.

کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواسته است بین اول اکتبر تا اول دسامبر هر سال، ذخایر گاز خود را به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند. البته در صورت دشواری شرایط ذخیره‌سازی، انعطاف‌پذیری ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، برای رعایت استاندارد ذخیره‌سازی در آغاز فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، حجم خالص تزریق گاز به مخازن اروپا باید دست‌کم به ۶۸ میلیارد مترمکعب می‌رسید. با این حال، کمیسیون اروپا با پیش‌بینی زمستانی بسیار ملایم، آمادگی خود را برای کاهش هدف ذخیره‌سازی امسال به ۸۰ درصد اعلام کرده بود.