بنادر و کشتی‌های باری آمریکا با موج فزاینده حملات سایبری مواجه شده‌اند و هکرها روزانه هزاران بار برای نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی این کشور تلاش می‌کنند.

جوان آنلاین: حملات سایبری به بنادر، نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی آمریکا در ماه‌های اخیر از نظر تعداد و پیچیدگی افزایش یافته است.

به گزارش مهر، مدیران بندر کورپوس کریستی در ایالت تگزاس، بزرگ‌ترین مرکز صادرات نفت خام آمریکا اعلام کردند شبکه‌های این بندر روزانه با صدها و گاهی هزاران تلاش برای نفوذ مواجه می‌شوند. این بندر روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند.

کارشناسان آمریکایی ادعا دارند که گروه‌های سایبری مرتبط با کشورهایی از جمله ایران، کره شمالی، چین و روسیه از عوامل تهدیدکننده زیرساخت‌های کشتیرانی این کشور هستند.

همچنین پیشرفت هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره افزایش سرعت و گستردگی حملات سایبری را تشدید کرده است. اف‌بی‌آی هفته گذشته هشدار داد هکرها از ابزار هوش مصنوعی آرتکس برای خودکارسازی حملات استفاده می‌کنند.

در همین حال، مقام‌های بندر نیویورک و نیوجرسی از افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری خبر داده‌اند. بندر کورپوس کریستی نیز خواستار دریافت کمک‌های بیشتر از دولت فدرال آمریکا شده است.