شمار شهدای حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات مخابراتی در استان الحدیده یمن به ۱۰ نفر افزایش یافت و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المسیره در استان الحدیده یمن امروز دوشنبه خبر داد که شمار شهدای حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات مخابراتی به ۱۰ نفر افزایش یافته و بیش از ۲۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همزمان، خبرنگار دیگر این شبکه در استان تعز نیز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی سه حمله هوایی به منطقه «صاله» انجام دادند.

در همین راستا، سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شب گذشته اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی از نوع اف‌۱۵ و تایفون، طی ۲۴ ساعت گذشته اهدافی را در صنعا و استان‌های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، البیضاء و الحدیده هدف حملات هوایی قرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از شلیک موشک‌هایی از منطقه نجران به سمت یمن خبر داد.

سریع با اشاره به اینکه این حملات مناطق و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند، اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن به پنج هزار و ۵۸۱ مورد رسیده است.