جوان آنلاین: «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، از ۳۰ نوامبر (۹ آذر) در نخستین سفر رسمی خود به روسیه، به مدت سه روز به این کشور سفر می‌کند و پس از آن برای شرکت در هجدهمین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روزهای سوم و چهارم دسامبر (۱۲ و ۱۳ آذر) عازم تهران خواهد شد.

یک منبع در دفتر نخست‌وزیری پاکستان به «داون نیوز» گفت تقویت روابط دوجانبه و دستیابی به توافق‌هایی در زمینه انرژی و سرمایه‌گذاری از اهداف اصلی سفر شهباز شریف به روسیه است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در دیدار نخست‌وزیر پاکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، موضوعاتی همچون همکاری‌های انرژی، دفاعی و تجاری، امنیت منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری بررسی شود.

احیای کارخانه فولاد پاکستان که با کمک روسیه تأسیس شده است، از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات دو طرف خواهد بود. همچنین امکان سرمایه‌گذاری روسیه در بخش‌های نفت و گاز پاکستان و همکاری مسکو در بازسازی و راه‌اندازی مجدد این مجموعه صنعتی بررسی خواهد شد.

این مذاکرات در چارچوب برنامه‌های گسترده‌تر دو کشور برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و حمایت از توسعه صنعتی پاکستان انجام می‌شود.

نخست‌وزیر پاکستان پس از سفر به روسیه، در هجدهمین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در تهران شرکت خواهد کرد؛ نشستی که در آن رهبران ۱۰ کشور عضو درباره تجارت منطقه‌ای، توسعه ارتباطات و زیرساخت‌ها، انرژی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های صنعتی گفتگو خواهند کرد.