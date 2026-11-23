الزامات اعتباری و ماهیت بلندمدت ساخت‌وساز، بانک‌های تخصصی را به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی تولید مسکن تبدیل کرده و عملکرد بانک مسکن در تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی، جایگاه این بانک را در پشتیبانی از سیاست‌های مسکنی کشور برجسته کرده است.

ساخت مسکن از جمله فعالیت‌های اقتصادی است که به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری، طولانی بودن دوره اجرا و فاصله بین تزریق منابع و بازگشت سرمایه، به الگوی مشخصی از تأمین مالی نیاز دارد و برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که گردش سرمایه در آنها کوتاه‌مدت است، پروژه‌های ساختمانی به منابعی نیاز دارند که متناسب با مراحل پیشرفت پروژه تخصیص یابد و امکان استمرار جریان اعتبارات را فراهم کند بنابراین همین ویژگی، تأمین مالی مسکن را به حوزه‌ای متمایز در نظام بانکی تبدیل کرده و ضرورت حضور بانک‌های تخصصی را در این بخش افزایش داده است.

در اقتصاد مسکن، «تأمین اعتبار» فراتر از پرداخت تسهیلات، مدیریت چرخه‌ای از منابع مالی را شامل می‌شود که از آغاز عملیات ساختمانی شروع شده و تا تکمیل واحد، تحویل به متقاضی و بازپرداخت اقساط ادامه پیدا می‌کند لکن ناهماهنگی در این چرخه، چه در مرحله تخصیص منابع و چه در فرآیند تکمیل و بهره‌برداری، بر کارایی اعتبارات اثر می‌گذارد و طبعاً شناخت ویژگی‌های بازار مسکن و تسهیلات متناسب با آن، یکی از الزامات مدیریت منابع در این حوزه محسوب می‌شود.

از طرفی بانک‌های تخصصی به دلیل تمرکز بر یک بخش اقتصادی، امکان انباشت تجربه، شناخت نیاز‌های اعتباری و طراحی سازوکار‌های متناسب با ماهیت فعالیت آن بخش را دارند و در حوزه مسکن نیز این تخصص از مرحله ارزیابی پروژه و تأمین اعتبار ساخت تا مدیریت بازپرداخت تسهیلات رخ‌نمایی می‌کند و به همین دلیل، حضور یک بانک تخصصی در کنار مشارکت سایر بانک‌های شبکه، به تکمیل ساختار تأمین مالی این بخش کمک می‌کند و از تمرکز تمام مسئولیت‌ها بر منابع محدود یک نهاد اعتباری جلوگیری خواهد کرد.

سهم بانک تخصصی در تأمین مالی تولید مسکن

ساختار قانونی تأمین مالی مسکن در کشورمان نیز بر مشارکت شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت بانک‌های تخصصی استوار شده است به‌گونه‌ای که ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرده است ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و این سهم متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد، بنابراین پیش‌بینی چنین تکلیفی با هدف هدایت بخشی از منابع اعتباری به سمت تولید مسکن صورت گرفته است، زیرا اتکای صرف به آورده متقاضیان و منابع محدود سازندگان، پاسخگوی ابعاد مالی برنامه‌های گسترده ساخت‌وساز نیست.

با وجود این تکلیف عمومی، ماهیت تخصصی تأمین مالی مسکن جایگاه متفاوتی برای بانک مسکن ایجاد کرده است و این بانک به دلیل تمرکز فعالیت در حوزه مسکن و ساختمان، بخش مهمی از ظرفیت اعتباری خود را به پشتیبانی از پروژه‌های این حوزه اختصاص داده است و آمار عملکرد آن در نهضت ملی مسکن نیز ابعاد این نقش را مشخص می‌کند به‌طوری که تا پایان مهرماه سال جاری، از مجموع ۴۱۱ هزار و ۶۷۵ واحد معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات، بیش از ۳۹۹ هزار واحد توسط بانک مسکن تأمین مالی شده‌اند، به دیگر سخن، حدود ۹۷ درصد واحد‌های معرفی‌شده از پوشش اعتباری این بانک برخوردار شده‌اند.

همچنین منابع موردنیاز برای تأمین مالی واحد‌های معرفی‌شده حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان، نزدیک به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مسکن تأمین شده است که این حجم، علاوه بر نشان دادن گستره فعالیت اعتباری بانک در نهضت ملی، بیانگر سهم قابل توجه آن در پیشبرد یکی از برنامه‌های بزرگ ساخت مسکن کشور است، از طرفی سهم ۵۱ درصدی بانک مسکن از تأمین مالی حوزه مسکن و ساختمان نشان می‌دهد بخش عمده بار اعتباری این حوزه بر عهده این بانک قرار گرفته و سایر بانک‌های شبکه بانکی نیز ۴۹ درصد باقی‌مانده را پوشش داده‌اند.

این سهم در تحلیل ساختار تأمین مالی مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا توزیع منابع میان بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هم تکالیف قانونی اجرا شود و هم توان اعتباری مؤسسات حفظ شود. ماده ۵۴ قانون جهش تولید مسکن نیز برای بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ضمانت اجرایی در نظر گرفته است. مطابق این ماده، بانک مرکزی موظف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تسهیلات قطعی پرداخت‌نشده کاهش دهد و منابع حاصل را با اولویت به بانک‌هایی اختصاص دهد که در تأمین مالی مسکن عملکرد مناسبی دارند و با ناترازی مواجه نیستند.

حلقه اتصال ساخت‌وساز و توان اعتباری بانک

کارکرد تأمین مالی مسکن با پرداخت تسهیلات به پایان نمی‌رسد و نحوه بازگشت منابع نیز بخشی از معادله اعتباری این بخش را تشکیل می‌دهد به طوری که تسهیلات ساخت پس از تکمیل واحد‌ها و ورود متقاضیان به مرحله بازپرداخت، به‌تدریج به چرخه منابع بانکی بازمی‌گردد و امکان تخصیص مجدد اعتبار را فراهم می‌کند، از این نظر، تعیین تکلیف ۲۰۵ هزار و ۸۱۸ واحد از مجموع واحد‌های تأمین مالی‌شده از سوی بانک مسکن و تحویل دفترچه اقساط به متقاضیان، جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی چرخه اعتباری طرح دارد.

طبعاً هرچه فاصله پرداخت تسهیلات، تکمیل پروژه و آغاز بازپرداخت کوتاه‌تر باشد، منابع بانکی با سرعت بیشتری امکان گردش مجدد پیدا می‌کنند و این مسئله برای بانک‌هایی که بخش بزرگی از ظرفیت اعتباری خود را به تسهیلات بلندمدت اختصاص داده‌اند، مهم است، زیرا استمرار تأمین مالی پروژه‌های جدید به بازیافت منابع قبلی و حفظ جریان نقدینگی وابسته است، بنابراین، تکمیل واحد‌ها و تحویل آنها به متقاضیان، علاوه بر نتیجه اجتماعی و اقتصادی خود، بخشی از فرآیند حفظ ظرفیت اعتباری بانک را نیز تشکیل می‌دهد.

با این حال، تکمیل ساختمان به‌تنهایی برای آغاز بهره‌برداری و بازگشت منابع کافی نیست و فراهم نبودن انشعابات آب، برق و گاز در برخی پروژه‌ها، موجب شده است تعدادی از واحد‌های تکمیل‌شده امکان ورود به مرحله سکونت را پیدا نکنند که نشان می‌دهد عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی، به میزان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در تکمیل زیرساخت‌ها نیز وابسته است و قاعدتاً تأخیر در آماده‌سازی خدمات عمومی، زمان بهره‌برداری از واحد‌ها را افزایش می‌دهد و به تبع آن، فرآیند بازگشت منابع بانکی نیز طولانی‌تر می‌شود.

چنین وضعیتی ضرورت هماهنگی میان نهاد‌های تأمین‌کننده اعتبار، سازندگان و دستگاه‌های مسئول خدمات زیربنایی را دوچندان می‌کند و منابعی که برای ساخت یک واحد مسکونی اختصاص یافته‌اند، وقتی به نتیجه کامل اقتصادی می‌رسند که ساختمان قابلیت سکونت پیدا کند و چرخه بازپرداخت تسهیلات آغاز شود، در غیر این صورت، بخشی از ظرفیت اعتباری بانک در پروژه‌هایی باقی می‌ماند که با وجود پیشرفت فیزیکی، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.