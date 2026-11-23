رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با قدردانی از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای، گفت: رسانه‌ها باید با روایت دستاوردها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، در مسیر تولید قدرت و تبیین اقتدار ایران گام بردارند.

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در سومین جام رسانه‌ای امید که در برج میلاد تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته بسیج، از تلاش‌های سازمان بسیج رسانه و فعالان رسانه‌ای در سال‌های گذشته به‌ویژه در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه قدردانی کرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به نقش‌آفرینی رسانه‌ها در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: حضور به‌موقع در صحنه، انعکاس دقیق وقایع و اتخاذ رویکردی هوشمندانه و مدبرانه از سوی اصحاب رسانه، به‌ویژه رسانه‌های مرتبط با بسیج، موجب شد بخش قابل توجهی از واقعیت‌ها و حوادث ایران اسلامی به جهان منتقل شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی و گردهمایی فعالان رسانه‌ای نشان‌دهنده حرکت ارزشمندی است که باید با جدیت دنبال شود.

عزیزی با اشاره به اهمیت روایت‌گری در عرصه رسانه تصریح کرد: یکی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضرورت روایت قدرت برای تولید قدرت در جمهوری اسلامی ایران بود؛ موضوعی که امروز به یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها تبدیل شده است.

وی ادامه داد: جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، علاوه بر آشکار کردن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، تغییرات بنیادینی را در مفهوم قدرت و اقتدار به نمایش گذاشت و این واقعیت را به جهان اثبات کرد که قدرت ایران صرفاً در مؤلفه‌های متعارف خلاصه نمی‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر گفت: بررسی اهداف و راهبردهای نظام سلطه، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در این دو مقطع حساس، نیازمند فرصت و مجال بیشتری است.

عزیزی با اشاره به رویکرد دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ اظهار کرد: آمریکایی‌ها، به‌ویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ، راهبردهایی همچون مذاکره، توافق، ایجاد بحران و اعمال فشار را در دستور کار قرار داده‌اند و این سیاست‌ها را با استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های خود و متحدانشان دنبال کرده‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ادامه سخنان خود در سومین جام رسانه‌ای امید، با اشاره به راهبردهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: سه راهبرد مذاکره، توافق، ایجاد بحران و فشار آمریکا به نتیجه نرسید و این کشور با شکست مواجه شد؛ از همین رو، ضروری است رسانه‌ها این واقعیت‌ها و دستاوردهای قدرت ایران اسلامی را روایت کنند.

وی با اشاره به نامه رئیس‌جمهور آمریکا به رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: از نخستین روزهای ورود دونالد ترامپ به عرصه ریاست‌جمهوری، آمریکا تلاش کرد موضوعاتی همچون توان موشکی، فعالیت‌های هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای را در قالب مذاکره با ایران دنبال کند و هم‌زمان، تهدید به جنگ را نیز در دستور کار قرار داد؛ اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ملت ایران در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کند و از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

عزیزی ادامه داد: پس از ناکامی راهبردهای قبلی، آمریکا وارد میدان جنگ شد و در نهم اسفند، نبردی تمام‌عیار را با همان اهداف پیشین آغاز کرد؛ اهدافی که به گفته وی، تسلیم ایران، تجزیه کشور و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت روایت دستاوردهای این نبرد از سوی رسانه‌ها تصریح کرد: ملت بزرگ ایران در طول ۴۰ روز جنگ، با تکیه بر تدابیر رهبر انقلاب، ظرفیت نیروهای مسلح، حضور مردم و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، به سطحی از قدرت دست یافت که توجه جهان را به خود جلب کرد.

وی معتبرسازی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین دستاورد این نبردها دانست و گفت: معتبرسازی تهدید، حتی از خود تهدید نیز اهمیت بیشتری دارد. ایران در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نشان داد که در دفاع از آرمان‌ها، اصول، ارزش‌ها، تمامیت ارضی و آموزه‌های اسلامی و ملی خود ایستادگی می‌کند و هر تهدیدی را در هر نقطه‌ای از جهان پاسخ خواهد داد؛ پاسخی که می‌تواند طرف مقابل را از تکرار اقدامات خود پشیمان کند.

عزیزی، بازتعریف محیط دفاعی و امنیتی کشور را از دیگر دستاوردهای جنگ اخیر برشمرد و اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بر اساس توانمندی‌های خود، محیط دفاعی و حتی تهاجمی‌اش را تعریف می‌کند و درباره محدوده جغرافیایی این محیط تصمیم می‌گیرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره نبود محدودیت جغرافیایی در نبرد آینده افزود: این رویکرد به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران در تعیین محدوده دفاع و امنیت خود، متکی به اراده و توانمندی‌های خویش است و دشمنان باید این واقعیت را در محاسبات خود لحاظ کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تغییر درک امنیتی کشورهای همسایه و بازنگری در مناسبات امنیتی آنان با آمریکا را سومین دستاورد مهم جنگ دانست و گفت: تحولات اخیر نشان داد اتکا به آمریکا نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت کشورهای منطقه باشد و برخی کشورهای همسایه به این واقعیت رسیده‌اند که تکیه بر آمریکا، مانند تکیه بر دیواری سست و فروپاشیدنی است.

عزیزی تأکید کرد: آمریکا در شرایط دشوار، همراهی لازم را با کشورهایی که به آن تکیه کرده‌اند، نخواهد داشت و کشورهای منطقه با درک این واقعیت می‌توانند در مناسبات امنیتی خود بازنگری کنند؛ موضوعی که به گفته وی، منافع گسترده‌ای برای آنها به همراه خواهد داشت.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ادامه سخنان خود در سومین جام رسانه‌ای امید، با اشاره به مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قدرت ایران بر سه رکن اساسی مردم بسیجی و جان‌فدا، نیروهای مسلح و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور استوار است و توجه به این مؤلفه‌ها باید در دستور کار رسانه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: من معتقدم قدرت ایران صرفاً به بازدارندگی محدود نمی‌شود، بلکه جمهوری اسلامی به قدرت پشیمان‌سازی دشمنان نیز دست یافته است؛ البته در کنار اتکا به توانمندی‌های داخلی، نباید از عنایات الهی و توجهات ائمه معصومین غافل شویم و هرگز گرفتار غرور شویم.

عزیزی با اشاره به سه دستاورد مهم جنگ‌های اخیر تصریح کرد: معتبرسازی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، بازتعریف محیط دفاعی و امنیتی کشور و ضرورت بازنگری در مناسبات امنیتی برخی کشورهای منطقه با آمریکا، از دستاوردهای مهم این نبردهاست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: در کنار تقویت مؤلفه‌های بازدارندگی و پشیمان‌سازی، باید روایت قدرت ایران را در داخل کشور، منطقه و در سطح جهانی گسترش دهیم و نشان دهیم هر ملتی که بر توان خود، ارزش‌های اعتقادی و الهی و پشتوانه مردمی تکیه کند، می‌تواند از سلطه قدرت‌های استکباری خارج شود.

وی با اشاره به پیامدهای اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: آمریکایی‌ها باید بدانند که این تازه ابتدای راه است و ملت بزرگ و شجاع ایران، جنایات و اقدامات آنان را فراموش نخواهد کرد.

عزیزی ادامه داد: تا زمانی که انتقام خون رهبر شهید انقلاب، دانش‌آموزان شهید و مردم عزیز گرفته نشود و آمریکا منطقه غرب آسیا را ترک نکند و از اقدامات گذشته خود پشیمان نشود، نبرد ملت ایران، جبهه مقاومت و آزادی‌خواهان علیه آمریکا ادامه خواهد داشت.

وی با رد این تصور که آمریکا می‌تواند پس از وارد کردن خسارت به منطقه، بدون پرداخت هزینه از آن خارج شود، اظهار کرد: این تصور کاملاً اشتباه است. جمهوری اسلامی ایران امروز به قدرت پشیمان‌سازی آمریکا و رژیم صهیونیستی دست یافته و اگر بار دیگر دچار خطای محاسباتی و اقدام نادرست شوند، روند شکست و خروج آنان از منطقه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته بسیج گفت: ملت بسیجی ایران در میدان‌های مختلف ثابت کرده است که بر اندیشه‌های امامین انقلاب و تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب استوار است و فرهنگ بسیجی می‌تواند ملت را در مسیر دستیابی به اهداف و آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی پیش ببرد.

عزیزی با تجلیل از جایگاه بسیج به‌عنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همه دلدادگان مکتب اسلام باید قدردان این فرهنگ و ظرفیت ارزشمند باشند و با درس‌آموزی از سیره رهبر شهید انقلاب، در همه صحنه‌ها حضوری مؤثر و حماسی داشته باشند تا زمینه تحقق آرمان‌های الهی و مهدوی فراهم شود.