سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه بازگشت امنیت به تنگه هرمز و منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان‌پذیر است، گفت: تحقق این امر منوط به اجرای تعهدات از سوی طرف آمریکایی است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نشست خبری روز دوشنبه ۲ آذرماه را با یادی از کودکان شهید ایران نشست آغاز کرد و گفت: تصویر کودکانی که در تجاوز آمریکا و اسرائیل جان فدای ایران شدند و به خیل شهیدان ایران‌زمین پیوستند باید مدام مقابل چشمان ما باشد تا بدانیم هر نفسی که می کشیم و در هر وضعیتی که هستیم، مدیون چه پاکان و فرشتگانی هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن تسلیت درگذشت رضا امیرخانی گفت: نسل ما می‌داند که نوشته‌های ایشان از داستان سیستان تا ارمیا و بسیاری دیگر از نوشته‌های دیگر، چه اندازه به ارتقای ادبیات فارسی کمک کرد. ایشان پس از یک سال در کما ماندن، در گذشتند و به مردم ایران و دوستان ایشان در دانشگاه شریف و دبیرستان علامه حلی تسلیت عرض می کنیم.

جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات و تاکید بر شروط خود ثابت‌قدم است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش ایرنا که «با توجه به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه مبنی بر آمادگی ایران برای بازگشایی دوساعته تنگه‌هرمز در صورت اجرای تعهدات طرف مقابل، برخی از منتقدان این پرسش را مطرح کرده‌اند که با توجه به پیچیدگی تعهدات و سابقه بدعهدی آمریکا در برجام و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، چگونه می‌توان در بازه زمانی دو ساعت از اجرای واقعی تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کرد؟ توضیحات تکمیلی درباره سازوکار مدنظر ایران برای اجرایی شدن این پروسه وجود دارد؟» گفت: این ظرایف کلامی و بیانی را خواهش می‌کنم دوستان مدنظر داشته باشند. ما می‌گوییم جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات خود ثابت‌قدم است و اگر طرف مقابل شروط مربوطه را رعایت کند، ما قادر خواهیم بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعهداتمان را اجرا کنیم. این تأکید به این معناست که ما در پایبندی به تعهداتمان، تأکید بر حقوقمان و شروطی که مطرح کرده‌ایم، جدی هستیم.

وی ادامه داد: بله، اگر طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرا کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان بازگشت امنیت به تنگه هرمز و منطقه وجود خواهد داشت. این به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های مربوط به این موضوع نیست؛ بلکه صرفاً تأکید بر این است که جمهوری اسلامی ایران می‌داند چه می‌خواهد، از حقوق مردم ایران و ابعاد آن آگاه است و در این زمینه به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد آمد.

بقائی افزود: بار دیگر تأکید می‌کنم شروطی که درباره آن‌ها صحبت می‌شود، موارد عجیب‌وغریبی نیستند؛ بلکه حقوق ایران هستند: رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، توقف محاصره دریایی و اجرای همه مواردی که آمریکایی‌ها در ۲۸ خرداد در تفاهم اسلام‌آباد پذیرفته‌اند. این موارد نه پیش‌شرط‌های جدید هستند و نه خواسته‌هایی خارج از چارچوب حقوق ایران؛ بلکه بخش لاینفک حقوق ایرانیان به شمار می‌روند.

تا الان تصمیمی درباره خروج ایران از معاهده NPT به ما ابلاغ نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تداوم عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و احتمال خروج از این پیمان گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و مادامی که عضو این معاهده است، به تعهدات مندرج در آن پایبند خواهد بود.

وی با اشاره به عضویت ایران در این معاهده از سال ۱۹۷۰ اظهار کرد: ایران در ایفای تعهدات خود آن‌قدر ثابت‌قدم بود که در سال ۱۹۷۴ ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرد. پس از انقلاب اسلامی نیز همگی از فتوای مهم رهبر شهید انقلاب در منع تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اطلاع دارید.

بقائی افزود: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فی‌نفسه معاهده مفید و خوبی است، زیرا سه هدف را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن خلع سلاح هسته‌ای است. هدف دوم جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است که هم با اصول ما مغایرت دارد، زیرا این سلاح‌ها نسل‌ها را از بین می‌برند، و هم ما به این معاهده بین‌المللی متعهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته سوم و یکی از دلایل عضویت اغلب کشورهای در حال توسعه در این معاهده، بهره‌مندی از حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از عملکرد کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای گفت: متأسفانه کشورهای هسته‌ای، در رأس آن‌ها آمریکا و متحدانش، این معاهده را از معنا تهی کرده‌اند. عملاً کشوری که عضو این معاهده است باید در برابر طرف‌هایی پاسخگو باشد که نه‌تنها عضو این سند نیستند، بلکه خودشان صاحب زرادخانه هسته‌ای هستند.

بقائی افزود: این تناقض مهمی است که ایجاد کرده‌اند؛ آمریکا با تبعیت از رژیم صهیونیستی. این یک سؤال مهم است که در گفتمان شکل‌گرفته در ایران مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا باید با وجود چنین وضعیتی، حضورمان در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تداوم ببخشیم. این بحثی است که ما به آن احترام می‌گذاریم و در جریان است، اما تأکید می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران تاکنون عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و مادامی که عضو این معاهده است، به تعهدات مندرج در این سند پایبند خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به بخش پایانی پرسش درباره احتمال خروج ایران از این معاهده گفت: خیر، تا الان در این خصوص تصمیمی به ما ابلاغ نشده است، اما طبیعتاً در جریان بحث‌هایی که هم در سطح رسانه‌ها و هم در سطح نخبگانی و مردمی مطرح می‌شود، هستیم.

بقائی در واکنش به مقایسه نشست تهران و شنژن از سوی ترامپ: به احترام قدرت ایران ایستاده‌اند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیام انتشار هم‌زمان تصاویر نشست سران آمریکا، روسیه و چین در سال ۲۰۲۶ در شنژن و نشست سران سه قدرت در تهران در سال ۱۹۴۵ از سوی رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اگر بخواهیم با همان ادبیات مقامات آمریکایی صحبت کنیم، از نشستن آن‌شکلی در تهران تا ایستادن به این شکل در چین، به این معناست که به احترام قدرت ایران ایستاده‌اند.

وی در پاسخ به بخش دیگری از این پرسش درباره غیبت اروپا در تصویر منتشرشده خاطرنشان کرد: اروپا شاید از تصویر محو نشده باشد، شاید عکاس داستان بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «پنجشنبه هفته گذشته نشستی سه‌جانبه با حضور رؤسای جمهور چین، روسیه و آمریکا برگزار شد. در این میان، اظهاراتی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه ممکن است یکی از موضوعات اصلی این گفت‌وگوها ایران باشد؛ اما در بیانیه پایانی منتشرشده، اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. آیا ایران از طرف‌های چینی و روسی درباره این نشست گزارشی دریافت کرده است؟ آیا شما در جریان هستید که در این نشست درباره ایران گفت‌وگو شده یا خیر؟» گفت: گفت‌وگو درباره موضوعات مختلف در نشست‌های بین‌المللی، امری رایج است.

اما جمهوری اسلامی ایران امروز این جایگاه را دارد که نه‌تنها بازیگری فعال، بلکه بازی‌سازی مؤثر باشد. هم روسیه و هم چین دوستان ما هستند و ما روابط بسیار خوبی با این دو کشور داریم. هم پیش از برگزاری این نشست با این دو کشور در تماس بودیم و هم پس از برگزاری آن، از طریق سفارتخانه‌هایمان گفت‌وگوهایی داشتیم.

بقائی ادامه داد: ما اطمینان داریم که در چنین نشست‌هایی، یکی از دغدغه‌های هر کشوری که با آمریکا گفت‌وگو می‌کند، پرسش درباره رویکردهای آمریکاست؛ از جمله یک‌جانبه‌گرایی این کشور، نقض حقوق بین‌الملل و فجایعی که در پی اقدامات آمریکا در منطقه ما و دیگر مناطق جهان ایجاد شده است. بیانیه پایانی را هم که خودتان ملاحظه کردید و دیدید شامل چه موضوعاتی بود. بنابراین، اطمینان داریم که خودمان درباره خودمان تصمیم می‌گیریم و تصمیم‌گیری درباره ایران در جایی غیر از تهران انجام نخواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس‌جمهور لبنان در سالگرد استقلال این کشور و ادعای دخالت ایران در تصمیم‌گیری‌های لبنان و اشغال بخشی از خاک این کشور توسط رژیم صهیونیستی به‌عنوان دو چالش عمده در مسیر تحقق استقلال کامل این کشور، گفت: ما نیز قطعاً به مردم لبنان، فرهنگ لبنان، سیادت، حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور احترام کامل و مطلق داریم. کمتر کشوری را می‌توانید پیدا کنید که در این موضع تا این اندازه ثابت‌قدم بوده باشد.

بقائی افزود: اما اگر منظور ایشان از دخالت این است که ما در جریان مذاکرات منتهی به تفاهم اسلام‌آباد، احترام به سیادت، حاکمیت و تمامیت سرزمینی لبنان را در صدر خواسته‌های خود قرار دادیم، اگر این را دخالت می‌دانند، دوستان باید توضیح دهند. موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است. ما معتقدیم مشکل لبنان دو چیز نیست یک چیز است، مسئله اصلی لبنان، اشغالگری رژیم صهیونیستی، تعرض و حملات روزانه این رژیم به لبنان، نقض حریم این کشور و تهدید مردم و حاکمیت لبنان است؛ وضعیتی که چند دهه ادامه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اساساً مقاومت لبنان برای مقابله با چه چیزی شکل گرفت؟ مقاومت لبنان که مایه فخر لبنان و جهان اسلام و منطقه است، برای مقابله با تجاوزگری، اشغالگری و نقض حاکمیت لبنان ایجاد شد. مقاومت، ستون اقتدار و قدرت لبنان است. ما بدون تردید خواهان روابط خوب با لبنان هستیم و تأکید می‌کنیم که تنها عامل تعرض به استقلال و حاکمیت لبنان، رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که البته با حمایت آمریکا، کشوری که متأسفانه خود را در جایگاه میانجی نیز قرار داده، همچنان به تعرضات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «دولت ارمنستان دیروز آغاز رسمی ابتکار آمریکایی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه» را اعلام کرد. راهبرد ما در قبال تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و خطر همجواری نیروهای فرامنطقه‌ای با مرزهای کشورمان چیست؟ آیا وزارت امور خارجه صرفاً به اطمینان دادن مقام‌های ارمنستانی مبنی بر اینکه مسیر ترامپ قرار نیست لطمه‌ای به منافع ایران وارد کند، اکتفا می‌کند؟» گفت: حتماً این‌طور نیست. شما به‌خوبی می‌دانید که قرار نیست صرفاً به قول و قرار دیگران اکتفا کنیم.

اولاً، این موضوع صرفاً مسئله وزارت امور خارجه نیست، بلکه موضوعی حاکمیتی است و همه بخش‌های ذی‌ربط کشور نیز آن را با دقت رصد می‌کنند و هر جا لازم باشد، برخورد خواهند کرد.

وی ادامه داد: اما چند نکته را بار دیگر تأکید می‌کنم. نخست اینکه موضع اصولی ما در قبال این موضوع تغییری نکرده است. ما از گسترش ارتباطات اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی در منطقه قفقاز جنوبی حمایت می‌کنیم؛ اما مسئله‌ای که باید رعایت شود، این است که منافع و ملاحظات کشورهای همسایه و منطقه در نظر گرفته شود، تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد نشود و در این موضوع خاص نیز به هیچ نیروی مخل امنیت و هیچ طرف ثالثی اجازه داده نشود که امنیت منطقه را برهم بزند یا در روابط خوب همسایگی میان ایران و کشورهای منطقه خللی ایجاد کند.

بقائی خاطرنشان کرد: ما این موارد را به‌صراحت مطرح کردیم. هم ایران و هم جمهوری ارمنستان به اهمیت روابط دیرپای میان دو ملت واقف هستند؛ روابطی که محصول هزاران سال تعامل و همزیستی میان دو کشور است. همچنین روابط خوبی که از زمان استقلال جمهوری ارمنستان تا امروز شکل گرفته، آجر به آجر و با تلاش، خردورزی و آینده‌نگری رهبران دو کشور بنا شده است.

وی گفت: قطعاً هیچ‌یک از دو طرف مایل نیستند این اعتماد تحت‌تأثیر طرف‌های ثالثی قرار بگیرد که هیچ اهمیتی برای صلح و ثبات در منطقه ما قائل نیستند. تأکید شده است که حضور هیچ نیروی نظامی یا امنیتی در جوار مرزهای ایران قابل قبول نیست. مقام‌های ارمنستان اطمینان‌های لازم را به ما داده‌اند. ما روابط بسیار خوبی با جمهوری ارمنستان داریم و اعتماد خوبی میان دو کشور برقرار است؛ اما قاعدتاً به طرف‌های ثالث اعتماد نداریم و با همین نگاه، تحولات را با دقت رصد خواهیم کرد و در ارتباط نزدیک با مراجع ذی‌ربط جمهوری ارمنستان خواهیم بود.