روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که آمار خودکشی نظامیان صهیونیست در سال جاری، بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می شود.

جوان آنلاین: روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» فاش کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۲۳ نظامی و افسر صهیونیست که در حال انجام خدمت فعال نظامی بوده‌اند، به زندگی خود پایان داده‌اند که بالاترین تعداد سالانه ثبت‌ شده در ارتش این رژیم از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، این روزنامه گزارش داد که دست‌کم ۱۷ نظامی دیگر نیز که در طول جنگ در یگان‌های نظامی عادی یا نیروهای ذخیره خدمت کرده بودند، پس از پایان خدمت فعال خود در سال جاری خودکشی کرده‌اند.

علاوه بر این، پنج مورد خودکشی در میان نیروهای پلیس و شش مورد نیز در میان افرادی ثبت شده است که در بخش توان‌بخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تحت درمان قرار دارند.

افزایش خودکشی‌ها از زمان آغاز جنگ

بر اساس این گزارش، میانگین موارد خودکشی نیروهای فعال در ارتش اسرائیل طی دهه پیش از جنگ، سالانه حدود ۱۲ مورد بوده است؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ مورد و در سال ۲۰۲۵ به ۲۲ مورد افزایش یافت و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز به ۲۳ مورد رسیده است.

این روزنامه اشاره کرد که روند افزایشی خودکشی‌ها همچنان ادامه داشته است. این در حالی است که تعداد نیروهای فراخوانده‌شده برای خدمت در مقایسه با ماه‌های پس از حمله ۷ اکتبر کاهش یافته است.

هاآرتص افزود که آمارهای منتشرشده از سوی ارتش، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند؛ زیرا این آمارها پیش‌تر شامل افرادی نمی‌شدند که پس از پایان خدمت نظامی به زندگی خود پایان داده‌اند.

این روزنامه به نقل از یکی از افسران اداره نیروی انسانی ارتش اسرائیل نوشت که احتمالاً شمار موارد خودکشی در سال‌های گذشته نیز بیشتر از آمارهای اعلام‌ شده بوده است.

این افسر با تأیید افزایش محسوس موارد خودکشی گفت برخی از نظامیانی که به خانه بازمی‌گردند، نمی‌توانند برای نیازهای روانی خود پاسخ و حمایت مناسبی دریافت کنند.

خلأ در حمایت‌های روانی

هاآرتص به نقل از شماری از نظامیان نوشت که حضور افسران بهداشت روان در میدان‌های عملیاتی کاهش یافته است. همچنین مدت برنامه‌های پردازش و درمان تجربیات آسیب‌زای روانی که پیش از بازگشت نیروهای ذخیره به زندگی غیرنظامی برای آنها در نظر گرفته می‌شد، کاهش یافته است.

این روزنامه همچنین فاش کرد که ارتش اسرائیل در طول جنگ، برخی از افرادی را که به دلیل مشکلات روانی تحت مراقبت وزارت جنگ قرار داشتند، بدون آنکه در برخی موارد صلاحیت و آمادگی آنها برای انجام خدمت نظامی بررسی شود، به خدمت فراخوانده است.

در همین حال، شماری از نظامیان گفته‌اند که فرماندهانشان به دلیل کمبود نیروی انسانی یا به علت نگرش‌های قدیمی و نادرست نسبت به سلامت روان، مانع دسترسی آنها به درمان‌های روان‌شناختی شده‌اند.