رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مردمی و همچنین نخبگان مردمی وارد عمل می‌شوند و به توانمندسازی محله می‌پردازند، گفت: مبنای این طرح آن است که دیگر افراد و دستگاه‌ها از بالا به‌صورت مستقیم وارد محله نشوند.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در نشست شورای عالی سیاستگذاری و پشتیبانی آغاز مرحله جدید محله محوری و حکمرانی محلی که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: یک سامانه هوش مصنوعی در محله وجود دارد که به کمک شورای محله می‌آید. در این چارچوب، دستگاه‌های حاکمیتی، حکومتی و مردمی و همچنین نخبگان مردمی وارد عمل می‌شوند و به توانمندسازی محله می‌پردازند.

وی افزود: مبنای این طرح آن است که دیگر افراد و دستگاه‌ها از بالا به‌صورت مستقیم وارد محله نشوند، بلکه هرکدام با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، به توانمندسازی محله و شورای آن کمک کنند تا این شورا بتواند به حل مسائل مردم بپردازد. این مجموعه دارای سلسله‌مراتبی از سطح فرمانداری و استانداری تا سطوح مرکزی است و ائمه مساجد نیز در این ساختار حضور دارند. وظایف هر بخش مشخص شده و در نهایت، شورای عالی با مسئولیت رئیس جمهور و با دبیری سازمان بسیج تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بر این اساس، مشکلات و مسائل موجود در سطوح پایین‌تر، از جمله مسائل مساجد، پیگیری خواهد شد و ان‌شاءالله برای حل آن‌ها اقدامات لازم صورت می‌گیرد.