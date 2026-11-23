جوان آنلاین: هزاران نفر روز یکشنبه در استانبول در اعتراض به افزایش فشارها و محدودیت ها علیه رسانه های مخالف دولت ترکیه تظاهرات برگزار کردند. این اعتراضات به دعوت حزب اصلی مخالف دولت و پس از یورش پلیس به دفتر شبکه تلویزیونی سوزجو تی وی و بازداشت شماری از مدیران ارشد آن برگزار شد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، دولت ترکیه یکی از مدیران مورد نظر خود را برای اداره این مجموعه رسانه ای تعیین کرد.

معترضان با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، را به سرکوب رسانه های منتقد متهم کردند. برخی شرکت کنندگان نیز با اشاره به تعطیلی یا تحت کنترل قرار گرفتن چند شبکه تلویزیونی و رسانه مستقل در ماه های اخیر نسبت به محدود شدن آزادی بیان در کشور ابراز نگرانی کردند.

مقامات ترکیه طی دو ماه گذشته چندین روزنامه نگار را در ارتباط با پوشش خبری یک رسوایی چند میلیارد دلاری در بازار سهام بازداشت کرده اند. همچنین طبق آمار انجمن دفاع از حقوق رسانه ها، در حال حاضر ۲۵ روزنامه نگار در ترکیه زندانی هستند.