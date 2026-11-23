سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گفتمانی که این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید حضورمان در معاهده NPT تداوم داشته باشد، محترم است، اما ایران تاکنون به تعهدات مندرج در این سند پایبند است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری هفتگی خود با حضور خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز را با یادی از کودکان ایران آغاز می‌کنم؛ کودکانی که جان‌فدای ایران شدند. تصویرشان باید مدام مقابل چشمان ما باشد تا بدانیم در هر نفسی که می‌کشیم، مدیون چه فرشتگانی هستیم. به خانواده‌هایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

به گزارش مهر، وی به فقدان نویسنده شهیر ایران معاصر اشاره کرده و ادامه داد: چند بار با مرحوم رضا امیرخانی ارتباط داشتم و کتاب‌ها و آثار او به ارتقای فرهنگ و ادبیات فارسی کمک کرد. امروز ایشان دار فانی را وداع گفتند؛ لذا به خانواده محترم ایشان و دوستانشان در دانشگاه شریف تسلیت عرض می‌کنم.

ایران ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرد

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: اول اینکه ایران از سال ۱۹۷۰ عضو معاهده عدم اشاعه است و آن‌قدر در ایفای تعهدات خود ثابت‌قدم بود که در سال ۱۹۷۴ ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرد. بعد از انقلاب هم از فتوای رهبر شهید درباره منع تولید سلاح هسته‌ای اطلاع دارید.این معاهده بر منع تکثیر و تولید سلاح هسته‌ای تأکید دارد و این خوب است. یکی از دلایل عضویت، بهره‌مندی از حق هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز است. متأسفانه آمریکا و حامیان آن این معاهده را از معنا تهی کردند. کشوری که عضو این معاهده است، باید خودش به کشورهای دیگر پاسخگو باشد که چرا زرادخانه هسته‌ای دارد.

ایران تاکنون به تعهدات خود در معاهده پایبند بوده است

بقایی ادامه داد: گفتمانی که در ایران ایجاد شده و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید حضورمان در این معاهده تداوم داشته باشد، برای ما محترم است. اما ایران تاکنون عضو معاهده است و به تعهدات مندرج در این سند پایبند است. تاکنون در این خصوص تصمیمی به ما ابلاغ نشده است.