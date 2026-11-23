سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، با اشاره به موضوع تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا، گفت: هر روز تعطیلی مدارس بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آسیب مالی به همراه دارد.

جوان آنلاین: علی فرهادی، در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تحول آموزشی و تربیتی، اظهار کرد: نگاه آموزش‌وپرورش به مدرسه صرفاً آموزشی نیست، بلکه مدرسه را محل شکل‌گیری تربیت فرزندان می‌دانیم و معتقدیم تمام امکانات، برنامه‌ریزی‌ها و توجه دستگاه باید بر محور مدرسه متمرکز باشد.

وی با اشاره به بازدید خود از مشهد شهدای میناب، از خبرنگاران خواست با حضور در این محل، ابعاد حادثه و مظلومیت دانش‌آموزان شهید را از نزدیک مشاهده کنند و افزود: آنجا یادآور واقعه عاشورا و مظلومیت کودکانی است که جان خود را از دست دادند. خانواده‌هایی که فرزندانشان را از دست داده‌اند، به‌سادگی نمی‌توانند این داغ را التیام دهند.

فرهادی با اشاره به سکوت کشورهای غربی در برابر شهادت کودکان میناب و لامرد، این موضوع را در کنار مواضع آنان درباره حقوق بشر قابل تأمل دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران فریاد مظلومیت این کودکان را همواره زنده نگه می‌دارد و اجازه نخواهد داد خون این عزیزان پایمال شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در تشریح اقدامات حوزه آموزشی، از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی خبر داد و گفت: یکی از مشکلات نظام آموزشی، کمبود زمان برای فعالیت‌های پرورشی در کنار برنامه‌های درسی بوده است؛ ازاین‌رو، بازنگری در برنامه درسی ملی با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای فعالیت‌های تربیتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه درسی ملی باید مجموعه‌ای منسجم و به‌هم‌پیوسته از آموزش ریاضی، علوم، زبان فارسی و سایر دروس باشد و در عین حال، فرصت کافی برای تقویت ابعاد پرورشی دانش‌آموزان فراهم کند.

فرهادی با بیان اینکه این زیست‌بوم ابتدا در حدود ۲۰۰ مدرسه اجرا می‌شود، ادامه داد: پایه‌های اول و دوم ابتدایی در چارچوب این برنامه قرار گرفته‌اند و نسخه الکترونیکی آن نیز از طریق سامانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دسترس علاقه‌مندان و متخصصان قرار گرفته است تا نظرات کارشناسی برای بهبود آن دریافت شود.

وی همچنین به برنامه‌های سازمان پژوهش برای شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و تقویت مجلات رشد اشاره کرد و گفت: در همین راستا، پویش «کتاب درسی دوست‌داشتنی من» با هدف شناسایی دیدگاه دانش‌آموزان درباره کتاب‌های درسی و متناسب‌سازی محتوای آموزشی با تحولات علمی، فناوری و اجتماعی در حال اجراست.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر رویکرد دوره متوسطه از یادگیری صرف به سمت مهارت‌محوری، اظهار کرد: برای ارتقای توان حرفه‌ای معلمان، ۱۷ دبیرخانه کشوری در حوزه متوسطه اول و ۵۴۴ گروه آموزشی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای نظارت بالینی بر فرایندهای آموزشی افزود: تاکنون ۵۳ هزار مورد نظارت بالینی در این حوزه انجام شده است که با هدف ارتقای کیفیت تدریس و بهبود فرایند یادگیری دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت همراهی نظام آموزشی با تحولات فناوری گفت: یکی از اشتباهات جدی این است که دنیای فناوری را در برنامه‌ریزی‌های آموزشی نادیده بگیریم؛ چراکه آموزش همواره با فناوری پیوند داشته و نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در هر صورت از فناوری‌های نوین استفاده خواهند کرد؛ بنابراین، بهترین راهکار این است که مهارت استفاده صحیح از این فناوری‌ها را به آنان آموزش دهیم.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: در همین راستا، تاکنون ۴ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی آموزش دیده‌اند و ۱۰۰ هزار نفر از معلمان نیز برای فعالیت در این زمینه توانمند شده‌اند.

ایجاد بیش از ۶۰۰ هنرستان جدید در دستور کار

وی توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش را از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش برشمرد و گفت: براساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم دانش‌آموزان دوره متوسطه در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش باید به حداقل ۵۰ درصد برسد.

فرهادی با اشاره به عبور برخی شهرها و استان‌ها از این سهم افزود: در برخی مناطق، تعداد دانش‌آموزان هنرستانی از دانش‌آموزان مدارس نظری بیشتر شده است؛ چراکه فارغ‌التحصیلان هنرستانی به دلیل برخورداری از مهارت‌های تخصصی، فرصت بیشتری برای ورود به بازار کار دارند.

وی از برنامه‌ریزی برای تأسیس ۵۰۰ هنرستان جدید در حوزه تولید و کارآفرینی خبر داد و گفت: همچنین ایجاد ۸۹ هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با مشارکت آموزش‌وپرورش و در قالب طرح «همنوا» هدف‌گذاری شده است که در مجموع، زمینه اضافه شدن بیش از ۶۰۰ هنرستان به مجموعه هنرستان‌های کشور را فراهم می‌کند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای عدالت آموزشی و کیفیت یادگیری، به‌ویژه پس از دوره آموزش غیرحضوری در زمان جنگ، اظهار کرد: آزمون رصد شایستگی علمی دانش‌آموزان دوره متوسطه با هدف شناسایی نقاط ضعف آموزشی و تقویت بنیه علمی آنان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این چارچوب، بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی متوسطه اول پایش شده و تاکنون ۶۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در آزمون‌های تشخیصی شرکت کرده‌اند تا وضعیت علمی آنان ارزیابی و برای رفع ضعف‌های احتمالی برنامه‌ریزی شود.

فرهادی همچنین از تولید محتوای آموزشی برای استمرار آموزش و تقویت بنیه علمی و پرورشی دانش‌آموزان پس از جنگ خبر داد و گفت: در این زمینه، محتواهای آموزشی در ۳۳ رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تولید شده است تا دانش‌آموزان در صورت نیاز در جریان تحصیل از آنها استفاده کنند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برخی حوادث رخ‌داده در مدارس و ضرورت بررسی عملکرد عوامل مدرسه گفت: بیش از یک میلیون معلم و فرهنگی در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند و در حوادث اخیر شاهد جلوه‌های زیبایی از ایثارگری معلمان برای نجات دانش‌آموزان بودیم؛ بنابراین نباید خطای احتمالی یک فرد را به حساب همه معلمان گذاشت.

فرهادی با اشاره به فداکاری معلمانی که برای نجات دانش‌آموزان به دل آتش زده‌اند، برای درمان دانش‌آموزان از امکانات شخصی خود استفاده کرده‌اند یا برای نجات آنان وارد رودخانه شده‌اند، افزود: معلمان، دانش‌آموزان را فرزندان خود می‌دانند و نباید اجازه دهیم دشمن از خطای احتمالی یک نفر برای زیر سؤال بردن جامعه فرهنگیان سوءاستفاده کند.

وی درباره بررسی تخلفات احتمالی عوامل مدرسه اظهار کرد: موضوع را بدون شتاب‌زدگی و اقدامات هیجانی بررسی می‌کنیم و منتظر اعلام نتایج دستگاه قضایی هستیم. اگر قصوری از سوی مدیر یا عوامل مدرسه صورت گرفته باشد، قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، سازوکار برخورد با این موارد را پیش‌بینی کرده است و مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.

رشد ۱۹۷ درصدی برنامه توانمندسازی معلمان

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تقویت سازوکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان اظهار کرد: تقویت نهاد امور تربیتی و پرورشی و ورزش، توانمندسازی مدیران و معلمان و کاهش آسیب‌هایی که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند، از جمله برنامه‌های این وزارتخانه است.

وی با اشاره به برگزاری آزمون صلاحیت و شایستگی مدیران مدارس افزود: این آزمون‌ها با هدف ارتقای توانمندی مدیران برگزار شده و برنامه توانمندسازی معلمان در حوزه‌های آموزشی، تربیتی و پرورشی نیز امسال نسبت به سال گذشته ۱۹۷ درصد رشد داشته است.

فرهادی با اشاره به فعالیت سامانه نماد، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، گفت: جلسات این سامانه به‌صورت هفتگی و با ریاست وزیر آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود و وزیر شخصاً مدیریت این جلسات را بر عهده دارد. مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و معاونان پرورشی نیز به‌صورت برخط در این جلسات حضور دارند.

وی ادامه داد: سامانه ۱۵۷۰ نیز حدود دو سال است که برای ارائه خدمات به دانش‌آموزان و خانواده‌ها راه‌اندازی شده و همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ادامه دارد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: این وزارتخانه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالانه عمل می‌کند، اما حتی وقوع یک مورد از این حوادث نیز زیاد است و باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار آنها به کار بگیریم.

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره علت خودداری آموزش‌وپرورش از تعطیلی مدارس در روزهای آلوده تهران و برخی شهرهای دیگر اظهار کرد: ذی‌نفع نهایی نظام آموزش‌وپرورش دانش‌آموز است و تمامی تصمیمات باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت جسمی، تربیتی و آینده او آسیب نبیند.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس و تبدیل آموزش حضوری به غیرحضوری قابل مقایسه نیست، افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مسئله آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود. در شرایطی که مراکز خرید، بازارها و بسیاری از فعالیت‌های شهری برقرار است، تعطیلی مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار مؤثری برای کاهش آلودگی باشد.

فرهادی با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش در گذشته برای تعطیلی مدارس شاخص‌های پایین‌تری نسبت به برخی کشورها در نظر می‌گرفت، گفت: در برخی موارد با شاخص آلودگی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ مدارس تعطیل می‌شدند، در حالی که اکنون تأکید ما این است که تا زمانی که شاخص به ۲۰۰ نرسیده، از تعطیلی مدارس خودداری شود.

وی ادامه داد: تعطیلی مدرسه و حضور دانش‌آموز در خانه، در شرایطی که والدین در محل کار هستند، می‌تواند آسیب‌های دیگری برای دانش‌آموز به همراه داشته باشد. به همین دلیل، در روزهای آلودگی هوا فعالیت‌های هوازی در مدارس و زنگ ورزش را متوقف کردیم و دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حضور دارند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: مدرسه نه منشأ آلودگی هوا ست و نه تعطیلی آن مشکل آلودگی را برطرف می‌کند؛ بنابراین باید به جای تعطیلی مدارس، راهکارهای اساسی برای کاهش آلودگی هوا دنبال شود.

وی با اشاره به تبعات تعطیلی مدارس برای نظام آموزشی گفت: هر روز تعطیلی مدارس بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آسیب مالی به همراه دارد، هرچند نگاه ما در این موضوع صرفاً اقتصادی نیست و مسئله اصلی، آسیب‌های آموزشی و تربیتی ناشی از تعطیلی مدارس است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درباره نبود مشاوران ثابت و تمام‌وقت در مدارس و مخالفت این وزارتخانه با استقرار مددکاران اجتماعی اظهار کرد: آموزش‌وپرورش را نمی‌توان به‌تنهایی اداره کرد و دستگاه‌های مختلف باید در اجرای مأموریت‌های تربیتی و اجتماعی به این وزارتخانه کمک کنند.

وی با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان سازمان بهزیستی درباره همکاری نکردن آموزش‌وپرورش برای استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس افزود: از همکاران حوزه پرورشی خواسته‌ایم مستندات این اظهارات را دریافت کنند تا مشخص شود این ادعا بر اساس چه اطلاعاتی و کدام مکاتبات مطرح شده است.

فرهادی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا سازمان بهزیستی درخواست مشخصی برای همکاری داشته و آموزش‌وپرورش مانع حضور نیروهای این سازمان شده است یا خیر. در صورتی که مستندات و مکاتباتی وجود داشته باشد، حتماً آن را بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم.

فرهادی با اشاره به تغییرات مدیریتی در صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: یکی از موضوعاتی که در تغییر رویکرد این مجموعه مورد توجه قرار گرفته، ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر به خبرنگاران و افکار عمومی است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به پرسشی درباره انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران و مسئولان این وزارتخانه گفت: فیشی که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به یک سال بوده و باید توجه داشت که این ارقام شامل اضافه‌کار و سایر پرداختی‌ها نیز می‌شود.

وی افزود: ممکن است فردی در طول روز ۱۲ تا ۱۸ ساعت فعالیت داشته باشد و سابقه مدیریتی نزدیک به ۳۰ سال نیز در محاسبه دریافتی او تأثیرگذار باشد؛ بنابراین باید شرایط و جزئیات پرداخت‌ها بررسی شود.