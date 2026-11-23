عربستان سعودی که مدت‌ها به تسلیحات آمریکایی متکی بود، به کره جنوبی، اوکراین و سایر شرکا روی می‌آورد.

جوان آنلاین: برای چندین دهه، عربستان سعودی از جمله حریص‌ترین خریداران سلاح بوده است و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی پر هزینه خریداری کرده است که بیش از یک‌دهم کل صادرات سلاح ایالات متحده را تشکیل می‌دهد اما اکنون با تهدید مداوم موشک‌ها و پهپادها و با توجه به اینکه ذخایر موشک‌های رهگیر این کشور در دورهای قبلی جنگ تخلیه شده است، ریاض برای تکمیل زرادخانه خود به فراتر از واشنگتن چشم دوخته است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، عربستان در تلاش برای یافتن جایگزین‌هایی برای سیستم‌های تسلیحاتی ایالات متحده، از بازیگران نوظهور در بازارهای تسلیحاتی تأمین می‌کند، اما همچنین به دنبال تولید رهگیرها در داخل کشور است. حتی پیش از شروع جنگ آمریکایی-صهیونی علیه ایران، عربستان سعودی یک قرارداد دفاع موشکی ۳.۲ میلیارد دلاری با کره جنوبی امضا کرده بود که مکمل زرادخانه‌ای بود که عمدتاً شامل موشک‌های پاتریوت PAC-۳ و تاد ساخت آمریکا بود.

پس از برقراری آتش‌بس شکننده بین ایالات متحده و ایران و به دنبال آن از سرگیری جنگ علیه انصارالله یمن در ماه ژوئیه، ریاض یک قرارداد نظامی با اوکراین برای پهپادهای ضد پهپاد کم‌هزینه خود امضا کرد. این کشور همچنین به دنبال تقویت شبکه دفاعی خود با کمک یونان، پاکستان، ترکیه، انگلیس و مصر بوده است.

شرکت‌های نوپای نظامی مستقر در عربستان سعودی به آنچه که به عنوان یک فرصت می‌بینند، روی آورده‌اند. یکی از آنها، SR۲ Defense Systems، در اوایل فوریه با شرکت وکتور مستقر در یوتا آمریکا برای تولید سیستم‌های قابل اعتماد، همکاری کرد.

یکی از بنیانگذاران شرکت «اس‌آر۲» (SR۲) و از مدیران باسابقه حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در عربستان با بیان اینکه جنگ علیه ایران موجب افزایش شدید تقاضا برای چنین تجهیزات نظامی شده است، افزود: «این درگیری سطح فوریت و سرعت مورد انتظار شرکای ما را تغییر داد. سامانه‌های رهگیر اکنون به یکی از اولویت‌های نقشه راه توسعه این شرکت تبدیل شده‌اند.»

چالش اصلی ریاض ناشی از محاسبات دشوار و بی‌رحمانه‌ای است که از ترکیب سه عامل سرچشمه می‌گیرد که شامل اقتصاد دفاع موشکی، وسعت جغرافیایی عربستان و بی‌ثباتی در زنجیره‌های تامین جهانی که مدت‌هاست تحت فشار قرار دارند.

به گفته مقامات، در طول ۹ ماه جنگ علیه ایران، این کشور بیش از ۷۰۰۰ پهپاد و موشک به سمت تاسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده است. بر اساس تحلیلی از «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک»، تنها در دو ماه نخست این جنگ، بیش از ۱۰۰۰ مورد از این پرتابه‌ها پایگاه‌های آمریکایی در عربستان سعودی را هدف قرار دادند.

به گفته کارکنان شرکت لاکهید مارتین آمریکا، رویه استاندارد رهگیری برای اهداف پرسرعت، مبتنی بر دکترین «شلیک-شلیک-ارزیابی» (shoot-shoot-look) است؛ بدین معنا که برای هر پرتابه ورودی، دو موشک رهگیر شلیک می‌شود. این یعنی نرخ مصرف مهمات، دو برابر تعداد حملات است.

با این حال، موضوع صرفا یک نسبت ساده ۲ به یک نیست، زیرا پدافند هوایی عربستان سعودی به صورت لایه‌بندی‌شده عمل می‌کند؛ این کشور دست‌کم ۶ آتشبار سامانه تاد برای مقابله با اهداف در ارتفاع بالا و از فواصل دور در اختیار دارد. همچنین ۱۰۸ پرتابگر سامانه پاتریوت به همراه موشک‌های قدیمی‌تر هاوک و سایر سامانه‌ها، وظیفه رهگیری پرتابه‌ها در فواصل نزدیکتر را بر عهده دارند. در همین حال، جنگنده‌ها نیز پهپادهای کُندتر را هدف قرار می‌دهند.

اگرچه میزان ذخایر موشک‌های رهگیر محرمانه است، اما تحلیلگران برآورد می‌کنند که تا ماه ژوئیه که حملات علیه انصارالله یمن از سر گرفته شد، عربستان سعودی ۸۶ درصد از موجودی موشک‌های رهگیر خود را مصرف کرده بود؛ این در حالیست که ریاض و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش زیادی برای مدیریت و حفظ ذخایر مهمات خود به کار بسته بودند.

به صورت لفظی، سفارش ۹ میلیارد دلاری برای ۷۳۰ فروند موشک «پک-۳» (PAC-۳) که در ماه ژانویه به تصویب کنگره آمریکا رسید، باید نیازهای ریاض را برطرف کند اما سامانه‌های پاتریوت و تاد که از پرطرفدارترین و مورد تقاضاترین سامانه‌های رهگیر به شمار می‌روند، هم بسیار گرانقیمت هستند و هم تولید آن‌ها زمان زیادی می‌برد.

تولید یک موشک رهگیر پک-۳ توسط شرکت لاکهید مارتین بین ۲۴ تا ۳۰ ماه زمان می‌برد و ظرفیت تولید سالانه این شرکت نیز اندکی بیش از ۶۰۰ واحد است.

لاکهید مارتین اعلام کرد که اوایل امسال قراردادی ۵۸ میلیارد دلاری با عربستان سعودی منعقد کرده است تا ظرفیت تولید موشک‌های پک-۳ را تا پایان سال ۲۰۳۰ سه برابر کرده و به بیش از ۲۰۰۰ واحد. یک قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری دیگر، تولید سامانه تاد را چهار برابر کرده و به حدود ۴۰۰ واحد می‌رساند اما رسیدن به این ظرفیت زمان‌بر خواهد بود؛ ضمن اینکه همان‌طور که در بیانیه خبری شرکت لاکهید مارتین هشدار داده شده، نتایج واقعی ممکن است به دلایل مختلف، تفاوت‌های چشمگیری با پیش‌بینی‌ها داشته باشند.

در ادامه کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که فارغ از زمان تحویل این سفارش، عربستان سعودی همچنان در وضعیت نامطلوبی از نظر هزینه در برابر جایگزینی قرار دارد؛ به‌طوری که یک موشک رهگیر PAC-۳ به ارزش ۴ میلیون دلار یا یک موشک تاد به ارزش ۱۲ میلیون دلار که ساخت هر کدام دو سال یا بیشتر طول می‌کشد، برای انهدام پهپاد یا موشک بالستیکی استفاده می‌شود که قیمت آن در حد چند ده هزار دلار است و بسیار سریع‌تر ساخته شده است.

در حال حاضر، ارتش عربستان سعودی موشک‌های رهگیری نظیر «P۱-Sun»، ساخت شرکت اوکراینی «اسکای‌فال» (SkyFall) را آزمایش کرده است. بر اساس گزارش موسسه «تکتیکال ریپورت» که ارائه‌دهنده اطلاعات راهبردی و اقتصادی با تمرکز بر خاورمیانه است، این آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز بوده‌اند و ارتش عربستان قصد دارد از این سامانه‌ها در مرحله نهایی مسیر پروازی پرتابه‌های مهاجم استفاده کند. با این حال، این سامانه‌ها هنوز به‌طور رسمی عملیاتی و مستقر نشده‌اند.

یونان از سال ۲۰۲۱ یک آتشبار پاتریوت را در شهر ساحلی ینبع مستقر کرده است. ماه گذشته هم، پارلمان مصر اعزام نیرو به عربستان را در یک محدوده دفاعی تصویب کرد اما هدف بلندمدت این کشور بر توافقات تولید مشترک و انتقال فناوری متمرکز است.