جوان آنلاین: حسن سالاریه، سیستان و بلوچستان را یکی از مناطق مهم کشور برای توسعه زیرساخت‌های پرتاب فضایی دانست و اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی این استان و همجواری آن با دریای عمان و اقیانوس هند، ظرفیت مناسبی برای توسعه پرتابگرها و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب فضایی فراهم کرده است.

به گزارش مهر، رئیس سازمان فضایی ایران، با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی در انتخاب محل استقرار پایگاه‌های پرتاب فضایی افزود: یکی از الزامات توسعه چنین پایگاه‌هایی، دسترسی به مناطق ساحلی و آب‌های آزاد و همچنین برخورداری از محدوده‌های غیرمسکونی است تا ملاحظات ایمنی و امنیتی در فرآیند پرتاب و فعالیت‌های فضایی رعایت شود.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان از این منظر یکی از نقاط برجسته کشور به شمار می‌رود و ظرفیت‌های جغرافیایی آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های فضایی ایران ایفا کند.

سالاریه با تأکید بر برنامه سازمان فضایی ایران برای استفاده از این ظرفیت‌ها تصریح کرد: در همین راستا، توسعه ایستگاه پرتاب فضایی چابهار در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشبرد این طرح انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به مراحل پیشرفت این برنامه خاطرنشان کرد: توسعه ایستگاه پرتاب چابهار در حال پیگیری است و جزئیات مربوط به آن و زمان انجام نخستین پرتاب از این پایگاه، پس از فراهم‌شدن شرایط و انجام پرتاب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.