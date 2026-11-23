جوان آنلاین: وزارت دفاع فدراسیون روسیه روز دوشنبه از تداوم حملات به تأسیسات انرژی اوکراین خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای روسی زیرساخت‌های انرژی، لجستیک و بندری، و همچنین کشتی‌های دریایی مورد استفاده برای پشتیبانی از ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

شبکه «ریانوستی» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «نیروهای ما به یک پست برق در دنیپروپتروفسک را که برای تأمین انرژی شرکت‌های نظامی-صنعتی اوکراین استفاده می‌شد، حمله کردند».

در این بیانیه آمده است که یک کشتی حامل تجهیزات نظامی برای ارتش اوکراین در آب‌های جنوب غربی بندر اودسا منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه ادامه داد: «ما زیرساخت‌های بندر ایزمایل را که برای انتقال تجهیزات نظامی به نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شد، هدف قرار دادیم».

طبق این بیانیه، دو قطار در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن دنیپروپتروفسک حامل سلاح برای نیروهای اوکراینی نیز هدف حملات روسیه قرار گرفتند.

این وزارتخانه همچنین افزود که که ۱۹۲ فروند هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی طی شبی که گذشت، در مناطق مختلف این کشور سرنگون شدند.