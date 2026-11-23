جوان آنلاین: جرد کوشنر، داماد و فرستاده ویژه دونالد ترامپ اعلام کرد که تضمین‌های امنیتی اوکراین را نمی‌توان جدای از ساختار کلی امنیت در قاره اروپا بررسی کرد و این دو موضوع باید به‌صورت هم‌زمان مورد توافق قرار گیرند.

کوشنر در عین حال تأکید کرد که ایالات متحده به‌دنبال تضمین‌های متقابلی است تا روسیه نیز در آینده از عدم وجود تهدید رویارویی از جانب کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی اطمینان حاصل کند.

وی شب گذشته، یکشنبه، در پیامی در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: «توافق نهایی درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین نمی‌تواند مستقل از ساختار امنیتی اروپا در دوران پس از پایان مناقشه صورت گیرد. این دو موضوع باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. ضمن اینکه روسیه نیز باید در خصوص عدم وجود تهدید امنیتی برای خود از طرف ناتو مطمئن شود.»

کوشنر یادآور شد که ترامپ آماده است موضوع ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین، مشابه تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در ماده پنجم اساسنامه ناتو را بررسی کند. به گفته او، آمادگی روسیه برای گفت‌وگو درباره چنین تضمین‌هایی، گامی بسیار مهم است و می‌تواند نشان‌دهنده جدیت مسکو برای دستیابی به صلح باشد.

این مقام آمریکایی تأکید کرد که این تعهدات باید مشخص، معتبر و به‌صورت رسمی مستند شوند. با این حال، هرگونه تضمین امنیتی پیشنهادی به تأیید ترامپ نیاز خواهد داشت و در این روند باید تشریفات قانونی مندرج در قانون اساسی و مشارکت کنگره آمریکا نیز در نظر گرفته شود. به عقیده وی، تضمین‌های امنیتی معتبر باید با سازوکارهایی برای بازدارندگی و جلوگیری از درگیری‌های نظامی همراه باشند. برای تحقق این هدف، تقویت نهادهای امنیتی موجود در اروپا و ایجاد کانال‌های جدید برای رایزنی، ارتباطات در شرایط بحرانی و تبادل اطلاعات میان طرف‌ها ضروری است.

وی در عین حال تأکید کرد که هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده است. به گفته او، توافق در خصوص تعهدات متقابل و سازوکارهای اجرای آنها می‌تواند شرایط لازم برای توقف درگیری‌های نظامی را فراهم کند.

کوشنر همچنین یادآور شد که ترامپ در گفت‌وگو با رهبران کشورهای عضو «ائتلاف داوطلبان» پیشنهاد کرده تا پول‌هایی که صرف جنگ اوکراین می‌شود، در اقتصاد خود این کشورها به کار گرفته شود. او نوشت: «همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ در گفت‌وگوهایش با رهبران «ائتلاف داوطلبان» گفته است، میلیاردها دلاری که صرف این جنگ می‌شود، می‌توانست به‌جای آن در اقتصادهای ما، ایجاد شغل، توسعه، کاهش قیمت انرژی و تقویت زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود.»

لازم به ذکر است که موضوع ساختار جدید امنیت در کل قاره اروپا محور مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین بود که روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار شد. مسکو بارها از تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا ابراز نگرانی کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پنجشنبه در شن‌ژن چین تأکید کرده بود که روسیه همانند اوکراین، حق تأمین امنیت خود را دارد. او یادآور شده بود که در سال ۱۹۹۱ به مسکو وعده داده شد که از گسترش ناتو به سمت شرق جلوگیری شود، اما این ائتلاف در سال‌های بعد «پنج یا شش موج» گسترش را پشت سر گذاشت و در نتیجه به مرزهای روسیه نزدیک شد.