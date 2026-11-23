یک کارخانه سنگ‌شکن استان صنعا هدف حمله عربستان قرار گرفت و در جریان آن یکی از کارگران آن کشته شد.

جوان آنلاین: در حمله عربستان به کارخانه سنگ‌شکن در منطقه الجائف در شهرستان همدان در استان صنعا، یکی از کارکنان این مجموعه نیز کشته شده است.

این شبکه همچنین از حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به شهر المخا در غرب یمن خبر داد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز روز شنبه اعلام کرد که در این روز کشورش ۷۱ نوبت هدف حمله جنگنده های عربستان قرار گرفته است.

وی گفت که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز مرحله تشدید تنش‌ها (۲۲ تیرماه ۱۴۰۵) به ۵ هزار و ۵۰۰ مورد رسیده است.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.