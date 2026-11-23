روزنامه تلگراف در تحلیلی با اشاره به نمایش شهر جدید موشکی ایران و رونمایی از پرتابگر با قابلیت‌های پیشرفته، نوشت: تهران با این اقدام، ادعاهای دونالد ترامپ درباره توان نظامی ایران را زیر سوال برد و او را به سخره گرفت.

جوان آنلاین: تهران با انتشار ویدئویی از یک پایگاه نظامی زیرزمینی از یک پرتابگر جدید رونمایی کرد که قادر به شلیک همزمان دو موشک سوخت مایع است.

به گزارش ایرنا، تلگراف تشریح کرده است: موشک‌های سوخت مایع قابلیت پرتاب عمودی دارند و کارآمدتر هستند و اپراتور امکان بیشتری برای تنظیم سرعت و مسیر در اختیار دارد.

تحلیلگر این روزنامه انگلیسی با اعلام آنکه سپاه پاسداران برای نخستین بار از چنین سامانه‌ای رونمایی می کند، خاطرنشان کرده است: محل این تاسیسات فاش نشده، اما زیرزمینی بودن آن مشخص است؛ وضعیتی که محافظت آن را در برابر حملات هوایی افزایش داده و انهدام آن را دشوارتر می‌سازد.

این گزارش با اشاره به ادعاهای ترامپ مبنی بر اعلام «پیروزی بسیار بزرگ» در ایران و اینکه جنگ «عملا تمام شده»، چنین اظهاراتی را در تضاد با توان تهران و واقعیت‌های میدان ارزیابی می‌کند.

رئیس‌جمهوری ایالات متحده به ویژه پس از شکست حزبش در انتخابات میان دوره‌ای، در یک نشست خبری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ما فقط وضع موجود را حفظ می‌کنیم. اشاره وی به بعید بودن احتمال حملات نظامی بیشتر بود. او در عین حال به جی دی ونس معاون خود، دستور داده است مذاکرات با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای را متوقف کند.

تحلیلگر تلگراف در ادامه تصریح کرده است: دلایل شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر (آبان ماه) و از دست دادن کنترل کنگره، تا حد زیادی نتیجه جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌ها و همچنین حمایت ایالات متحده از اسرائیل است.

شخص ترامپ هم پس از اعلام نتایج انتخابات، اذعان کرد که جنگ و اختلال اقتصادی ناشی از آن در شکست حزبش نقش داشته است، هرچند همچنان از تصمیم خود برای شروع اقدام نظامی دفاع کرد.