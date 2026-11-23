یک تحلیلگر صهیونیست با بیان اینکه نتانیاهو درصدد پیگیری اهداف سیاسی از طریق تشدید تقابل با ایران است، نسبت به تکرار جنگی پرهزینه هشدار داد و تاکید کرد هرگونه اقدام نظامی مانند تجاوزهای پیشین محکوم به شکست است.

جوان آنلاین: «گدعون لوی» تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه «هاآرتص»، نسبت به احتمال اشتباه محاسباتی نتانیاهو برای از سرگیری جنگ با ایران هشدار داد و آن را یک رویارویی‌ بی‌فایده توصیف کرد که می‌تواند پیامدهای سنگین انسانی، اقتصادی و منطقه‌ای برای اسرائیل به همراه داشته باشد.

او نوشت، نتانیاهو با انگیزه‌های سیاسی و با هدف حفظ قدرت، در پی کشاندن رژیم صهیونیستی به دور تازه‌ای از رویارویی با ایران است؛ این در حالی است که دو دور پیشین تقابل نظامی (جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه)، نه به تغییر نظام سیاسی ایران انجامید و نه توانست برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کند.

لوی با تاکید بر اینکه طرح دوباره گزینه جنگ خطر تکرار یک رویارویی پرهزینه و بی‌نتیجه را به همراه دارد، مخالفان نتانیاهو را در حرکت به سمت جنگ احتمالی مسئول دانست و از رفت‌ و آمد آنان به دفتر نخست‌وزیر برای دریافت گزارش‌های امنیتی و سپس سکوت یا بیان مواضع مبهم انتقاد کرد. لوی تاکید کرد خودداری «گادی آیزنکوت» و متحدانش از اعلام موضعی صریح علیه جنگ و هشدار درباره پیامدهای آن، در عمل به معنای حمایت ضمنی از سیاست‌های نتانیاهو است.

این تحلیلگر صهیونیست همچنین نوشت افکار عمومی با احتمال جنگ، اصابت موشک‌های بالستیک و فلج شدن اقتصاد و حریم هوایی به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی این پیامدها سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر هستند. وی افزود در شرایط کنونی، هشدار دادن درباره جنگ‌های شکست ‌خورده در سرزمین‌های اشغالی به‌ عنوان خیانت محسوب می‌شود.

لوی همچنین تصریح کرد که ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی این بار موضوع ادعای «سلاح‌های شیمیایی» را به‌ عنوان دستاویزی تازه برای توجیه حمله‌ای جدید مطرح می‌کند در حالی که هزینه‌های سنگین انسانی و ویرانی‌های احتمالی چنین جنگی نادیده گرفته می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به جنگ‌های سه سال گذشته در غزه، لبنان و سوریه، نسبت به تکرار خسارات و ویرانی گسترده در صورت آغاز رویارویی جدید هشدار داد.

فشار نتانیاهو بر ترامپ برای حمله به ایران/ نگرانی نظامیان صهیونیست از پیامدهای جنگ

این در حالی است که شبکه تلویزیونی ۱۱ اسرائیل (کان) به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نتانیاهو از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است حمله به ایران را در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز کند. با این حال، این شبکه اعلام کرد ترامپ تاکنون تصمیمی در این زمینه نگرفته و تمایلی به آغاز فوری عملیات نشان نداده است.

در دولت آمریکا درباره ضرورت و اثربخشی حمله نظامی به ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مشاوران ترامپ معتقدند جنگ مجدد نمی‌تواند تغییر اساسی در وضعیت ایران ایجاد کند. از سوی دیگر، پاسخ متقابل ایران و گسترش درگیری به سطح منطقه‌ای، خطر تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی و اقتصادی به آمریکا را افزایش می‌دهد.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی این رژیم در جلسه‌ای در هفته گذشته به نتانیاهو هشدار داده‌اند حمله یک‌جانبه به ایران می‌تواند به گسترش درگیری در منطقه و کشیده شدن لبنان، سوریه و غزه به جنگ منجر شود.