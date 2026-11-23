جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۹۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله ولگوگراد، روستوف، کراسنودار، جمهوری تاتارستان و جمهوری کریمه رهگیری و منهدم کردند.

به گزارش مهر، این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره خسارات احتمالی ناشی از حمله پهپادی یا اهداف مورد حمله ارائه نکرده است.

حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه، از جمله مناطق مرزی و زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و انرژی در ماه‌های اخیر ادامه داشته و مسکو به‌طور مرتب از رهگیری و انهدام شمار زیادی از پهپادها خبر می‌دهد.