جوان آنلاین: کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه استوارنامه سفیر جدید روسیه در پیونگ یانگ را دریافت کرد. این نخستین بار طی بیش از ۳۰ سال گذشته است که رهبر کره شمالی شخصا استوارنامه سفرا را دریافت می کند.

خبرگزاری تاس نیز گزارش داد که کیم استوارنامه سفرای روسیه، اندونزی، سوئد، ویتنام، برزیل، چک، هند، فیلیپین، تایلند و بنگلادش را دریافت کرد.

این اقدام در پی اصلاح قانون اساسی کره شمالی در ماه مارس صورت گرفت که بر اساس آن، اختیار دریافت استوارنامه دیپلمات های خارجی به رهبر این کشور واگذار شد.

بر اساس نظام پیشین، این وظیفه برعهده رئیس هیئت رئیسه مجلس عالی خلق بود.

ناظران معتقدند این مراسم با نشان دادن اعمال مستقیم اختیارات دیپلماتیک از سوی کیم، جایگاه او را به عنوان رهبر کره شمالی برجسته می کند.