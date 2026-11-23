دموکرات‌ها با کسب دست‌کم ۲۵۸ کرسی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به بزرگ‌ترین اکثریت یک حزب در مجلس نمایندگان طی بیش از سه دهه اخیر دست یافتند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: دموکرات‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه جاری میلادی، دست‌کم ۲۵۸ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آوردند و بدین ترتیب، بزرگ‌ترین اکثریت متعلق به یک حزب در مجلس سفلی کنگره طی بیش از سه دهه گذشته را کسب کردند.

دموکرات‌ها روز یکشنبه (اول آذر) با پیروزی چاک هابارد نامزد این حزب در ایالت کارولینای شمالی، در برابر رقیب جمهوری‌خواه خود، دویست و پنجاه و هشتمین کرسی مجلس نمایندگان در دوره آینده را به دست آوردند. به گزارش آسوشیتدپرس، نتیجه چهار رقابت انتخاباتی دیگر در مجلس نمایندگان که ۴۳۵ کرسی دارد، هنوز مشخص نشده است.

حکیم جفریز رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک که انتظار می‌رود نخستین رئیس سیاه‌پوست این مجلس شود، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به این دستاورد اشاره کرد.

وی نوشت: دموکرات‌های مجلس نمایندگان اکنون بزرگ‌ترین اکثریتی را به دست آورده‌اند که هر حزبی در قرن حاضر در کنگره داشته است. این فوق‌العاده است.

پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق رای‌دهندگان از عملکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، در مدیریت اقتصاد و تصمیم او برای آغاز جنگ علیه ایران بود. این جنگ به افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا منجر شد.

نتایج نظرسنجی‌های متعدد نشان می‌دهد که رای‌دهندگان از افزایش هزینه‌های زندگی نگران و از نحوه مدیریت این مساله از سوی ترامپ خشمگین‌ هستند.

بر اساس سوابق کنگره آمریکا، دموکرات‌ها آخرین بار در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ خورشیدی) موفق به کسب ۲۵۸ کرسی شدند و در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ خورشیدی) نیز ۲۵۷ کرسی به دست آوردند. در مقابل، بیشترین تعداد کرسی‌های جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان به ۲۴۷ کرسی رسید که مربوط به دوره صد و چهاردهم کنگره از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ خورشیدی) بود.

اگرچه دموکرات‌ها در سال آینده میلادی بزرگ‌ترین برتری کرسی‌ها در مجلس نمایندگان را در میان دو حزب از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون خواهند داشت، اما در برخی سال‌های قرن بیستم، احزاب اکثریت‌های بسیار بزرگ‌تری در این مجلس در اختیار داشتند. دموکرات‌ها در بخش عمده‌ای از دهه ۱۹۳۰ میلادی دست‌کم ۳۱۳ کرسی داشتند و در اواسط دهه ۱۹۶۰ و اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز شمار کرسی‌های آنها از ۲۹۰ کرسی فراتر رفت.

جمهوری‌خواهان نیز در دهه ۱۹۲۰ میلادی بزرگ‌ترین اکثریت خود در مجلس نمایندگان را تجربه کردند و در آن زمان شمار کرسی‌های این حزب به ۳۰۲ کرسی رسید.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد موجی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و نامزدهای مورد حمایتش را رقم زد.

یکی از علل اصلی این شکست را می‌توان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا در نتیجه تهاجم این کشور به ایران، دانست. این امر مورد تایید سیاست‌مداران بلندپایه آمریکایی نیز بوده‌است.

جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دلیل باخت، جنگ علیه ایران است. همچنین با استناد به یک نظرسنجی، به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای توصیف کرد.

ونس در پیامی در این شبکه اجتماعی عنوان کرد: دلیل اصلی شکست ما برای تقریبا همه آشکار است. یک کارشناس نظرسنجی متوجه شد که بسیاری از کسانی که قصد داشتند در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای دهند، خشمگین هستند و تصمیم گرفته‌اند به دموکرات‌ها رای بدهند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود: او از آن دسته رای‌دهندگانی که از ما روی برگردانده بودند پرسید چه چیزی باعث می‌شود دوباره به جمع ما بازگردند. وی چهار عامل اصلی پایان دادن به جنگ، تغییر رابطه آمریکا با رژیم اسرائیل، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم و اولویت دادن به آمریکا را پاسخ‌های اصلی رای‌دهندگان دانست.

ترامپ نیز ارزیابی ونس را پذیرفت که بر اساس آن، تهاجم علیه ایران، دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.