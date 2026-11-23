مقامات نهادهای انتظامی و امنیتی روسیه گفتند که مزدوران فرانسوی در کنار اوکراین می‌جنگند و در صورت کشته شدن آنان اسامی و مشخصات آنان فاش نمی شود.

جوان آنلاین: خبرگزاری روس به نقل از مقامات امنیتی اعلام کردند: «وضعیت کنونی به گونه‌ای است که اتباع خارجی از جمله شهروندان فرانسوی که گه گاه اطلاعاتی درباره حضورشان دریافت می‌شود، بدون آنکه نامی از آن‌ها بر جای بماند، جان می‌بازند.

در این گزارش آمده است، اعزام مزدوران به خط مقدم همواره به شیوه‌ای مخفیانه صورت می‌گیرد و با توجه به ماهیت خاص عملیات‌جنگی، این افراد در حالی کشته می‌شوند که عملاً هویتشان نامشخص باقی می‌ماند.

تاس ادامه داد: مزدوران خارجی پس از اعزام به یک مأموریت جنگی، دیگر هیچ‌گونه رد و نشانی از آن‌ها به دست نمی‌آید.»

منابع امنیتی گفتند که اغلب فرماندهان از محل احتمالی مرگ آن‌ها آگاه‌اند، اما این اطلاعات معمولاً محرمانه نگه داشته می‌شود.

پیشتر رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش داد که نظامیان فرانسوی از تابستان ۲۰۲۶ در قالب یک ماموریت محرمانه در اوکراین حضور دارند و به آموزش نیروهای اوکراینی و نگهداری تجهیزات نظامی کمک می‌کنند.

براساس این گزارش ، نظامیان فرانسوی طی چند ماه گذشته در اوکراین فعالیت داشته‌اند و ماموریت آنها شامل آموزش نیروهای اوکراینی و کمک به نگهداری و تعمیر تجهیزات نظامی بوده است.

منابع آگاه اعلام کرده‌اند که نمایندگان پارلمان فرانسه از استقرار این نیروها در قالب یک ماموریت محرمانه مطلع نشده‌اند. این ماموریت با نام رمز «ولیا» (Volia) و تحت فرماندهی یک ژنرال فرانسوی انجام می‌شود. واژه ولیا در زبان اوکراینی به معنای «آزادی» و «اراده» است.

در گزارش RFI به تعداد نظامیان شرکت‌کننده در این ماموریت اشاره نشده، اما آمده است که این ماموریت دست‌کم از تابستان سال ۲۰۲۶ در اوکراین فعال بوده است.

این درحالیست که دولت فرانسه ضمن تایید حضور سربازان خود در اوکراین، اتهام روسیه مبنی بر دخالت مستقیم در جنگ اوکراین را رد کرد.

آلیس روفو، از مقامات وزارت دفاع فرانسه، در سخنانی در مجلس ملی گفت: این ادعا پوچ است؛ سربازان مستقر هیچ قصدی برای جنگیدن ندارند.

روفو در بخش دیگری از سخنانش گفت که یک مرکز هماهنگی در اوکراین وجود دارد که از نزدیک با مأموریت دفاعی فرانسه همکاری می‌کند.

به گفته وی، این امر امکان انجام آموزش‌های هدفمند و تعمیر و نگهداری را در مکان‌های خاص فراهم می‌کند.