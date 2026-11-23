عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با یادآوری حمله به هواپیمای ماهان ایر به بهانه ممانعت از انتقال سلاح، اعلام کرد: تمام سلاح‌های ما سعودی هستند.

جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در ایکس نوشت: آیا هواپیمای ماهان ایر را به خاطر دارید؟ دشمن سعودی به بهانه اینکه حامل سلاح‌های ایرانی است، فرودگاه صنعا را بمباران کرد تا از فرود هواپیمای غیرنظامی حامل مجروحان و مسافران جلوگیری کند. این امر جرقه یک جنگ تمام عیار را زد.

وی افزود: امروز مشخص شده است که تمام سلاح‌های ما سعودی هستند و به عنوان غنیمت جنگی به دست آمده‌اند.

محمد الفرح همچنین در پستی دیگر نوشت: وقتی می‌گوییم در جنگ خود به خدا توکل می‌کنیم و آنچه را می‌توانیم و آنچه را که نبرد نیاز دارد آماده می‌کنیم، خدا آن را فراهم می‌کند. حتی اگر ما را محاصره کنند، او قادر است کاری کند که آنها سلاح‌ها را تهیه کنند، آنها را با کامیون‌هایشان بیاورند و تا رسیدن ما انبار کنند. او به فرعون کمک کرد تا موسی را بزرگ کند، در حالی که او دستور قتل عام بنی‌اسرائیل را می‌داد.