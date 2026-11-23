جوان آنلاین: علی فرهادی، در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تحول آموزشی و تربیتی، اظهار کرد: نگاه آموزش‌وپرورش به مدرسه صرفاً آموزشی نیست، بلکه مدرسه را محل شکل‌گیری تربیت فرزندان می‌دانیم و معتقدیم تمام امکانات، برنامه‌ریزی‌ها و توجه دستگاه باید بر محور مدرسه متمرکز باشد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به بازدید خود از مشهد شهدای میناب، از خبرنگاران خواست با حضور در این محل، ابعاد حادثه و مظلومیت دانش‌آموزان شهید را از نزدیک مشاهده کنند و افزود: آنجا یادآور واقعه عاشورا و مظلومیت کودکانی است که جان خود را از دست دادند. خانواده‌هایی که فرزندانشان را از دست داده‌اند، به‌سادگی نمی‌توانند این داغ را التیام دهند.

فرهادی با اشاره به سکوت کشورهای غربی در برابر شهادت کودکان میناب و لامرد، این موضوع را در کنار مواضع آنان درباره حقوق بشر قابل تأمل دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران فریاد مظلومیت این کودکان را همواره زنده نگه می‌دارد و اجازه نخواهد داد خون این عزیزان پایمال شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در تشریح اقدامات حوزه آموزشی، از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی خبر داد و گفت: یکی از مشکلات نظام آموزشی، کمبود زمان برای فعالیت‌های پرورشی در کنار برنامه‌های درسی بوده است؛ ازاین‌رو، بازنگری در برنامه درسی ملی با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای فعالیت‌های تربیتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه درسی ملی باید مجموعه‌ای منسجم و به‌هم‌پیوسته از آموزش ریاضی، علوم، زبان فارسی و سایر دروس باشد و در عین حال، فرصت کافی برای تقویت ابعاد پرورشی دانش‌آموزان فراهم کند.

فرهادی با بیان اینکه این زیست‌بوم ابتدا در حدود ۲۰۰ مدرسه اجرا می‌شود، ادامه داد: پایه‌های اول و دوم ابتدایی در چارچوب این برنامه قرار گرفته‌اند و نسخه الکترونیکی آن نیز از طریق سامانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دسترس علاقه‌مندان و متخصصان قرار گرفته است تا نظرات کارشناسی برای بهبود آن دریافت شود.

وی همچنین به برنامه‌های سازمان پژوهش برای شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و تقویت مجلات رشد اشاره کرد و گفت: در همین راستا، پویش «کتاب درسی دوست‌داشتنی من» با هدف شناسایی دیدگاه دانش‌آموزان درباره کتاب‌های درسی و متناسب‌سازی محتوای آموزشی با تحولات علمی، فناوری و اجتماعی در حال اجراست.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر رویکرد دوره متوسطه از یادگیری صرف به سمت مهارت‌محوری، اظهار کرد: برای ارتقای توان حرفه‌ای معلمان، ۱۷ دبیرخانه کشوری در حوزه متوسطه اول و ۵۴۴ گروه آموزشی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای نظارت بالینی بر فرایندهای آموزشی افزود: تاکنون ۵۳ هزار مورد نظارت بالینی در این حوزه انجام شده است که با هدف ارتقای کیفیت تدریس و بهبود فرایند یادگیری دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت همراهی نظام آموزشی با تحولات فناوری گفت: یکی از اشتباهات جدی این است که دنیای فناوری را در برنامه‌ریزی‌های آموزشی نادیده بگیریم؛ چراکه آموزش همواره با فناوری پیوند داشته و نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در هر صورت از فناوری‌های نوین استفاده خواهند کرد؛ بنابراین، بهترین راهکار این است که مهارت استفاده صحیح از این فناوری‌ها را به آنان آموزش دهیم.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: در همین راستا، تاکنون ۴ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی آموزش دیده‌اند و ۱۰۰ هزار نفر از معلمان نیز برای فعالیت در این زمینه توانمند شده‌اند.

ایجاد بیش از ۶۰۰ هنرستان جدید در دستور کار

وی توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش را از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش برشمرد و گفت: براساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم دانش‌آموزان دوره متوسطه در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش باید به حداقل ۵۰ درصد برسد.

فرهادی با اشاره به عبور برخی شهرها و استان‌ها از این سهم افزود: در برخی مناطق، تعداد دانش‌آموزان هنرستانی از دانش‌آموزان مدارس نظری بیشتر شده است؛ چراکه فارغ‌التحصیلان هنرستانی به دلیل برخورداری از مهارت‌های تخصصی، فرصت بیشتری برای ورود به بازار کار دارند.

وی از برنامه‌ریزی برای تأسیس ۵۰۰ هنرستان جدید در حوزه تولید و کارآفرینی خبر داد و گفت: همچنین ایجاد ۸۹ هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با مشارکت آموزش‌وپرورش و در قالب طرح «همنوا» هدف‌گذاری شده است که در مجموع، زمینه اضافه شدن بیش از ۶۰۰ هنرستان به مجموعه هنرستان‌های کشور را فراهم می‌کند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای عدالت آموزشی و کیفیت یادگیری، به‌ویژه پس از دوره آموزش غیرحضوری در زمان جنگ، اظهار کرد: آزمون رصد شایستگی علمی دانش‌آموزان دوره متوسطه با هدف شناسایی نقاط ضعف آموزشی و تقویت بنیه علمی آنان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این چارچوب، بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی متوسطه اول پایش شده و تاکنون ۶۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در آزمون‌های تشخیصی شرکت کرده‌اند تا وضعیت علمی آنان ارزیابی و برای رفع ضعف‌های احتمالی برنامه‌ریزی شود.

فرهادی همچنین از تولید محتوای آموزشی برای استمرار آموزش و تقویت بنیه علمی و پرورشی دانش‌آموزان پس از جنگ خبر داد و گفت: در این زمینه، محتواهای آموزشی در ۳۳ رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تولید شده است تا دانش‌آموزان در صورت نیاز در جریان تحصیل از آنها استفاده کنند.