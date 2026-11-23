زهران ممدانی شهردار نیویورک ۸۴ هزار سند دیگر را به دنبال اسناد قبلی که نشان می‌داد مقامات این شهر به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر درباره کیفیت هوا دروغ گفته‌اند، منتشر کرد.

جوان آنلاین: تارنمای آمریکایی هیل نوشت: ممدانی، همزمان با انتشار این اسناد جدید اظهار داشت بعد از حملات تروریستی هولناک ۱۱ سپتامبر و تبعات آن برای سلامتی افراد، ساکنان نیویورک در پنج منطقه شهری به دنبال شفاف سازی دولت بودند، اما با سکوت مواجه شدند.

به گزارش ایرنا، شهردار نیویورک گفت: ما اولین پرتال عمومی شهر را راه اندازی کردیم تا شهروندانی که طی چند دهه، منتظر پاسخگویی بودند به این اسناد و اطلاعات دسترسی داشته باشند.

هیل نوشت: شهردار نیویورک در ماه سپتامبر (شهریور) نیز ۱۷۰ هزار صفحه از این اسناد را با بودجه سال ۲۰۲۷ شهرداری منتشر کرد. این اقدام شامل اختصاص ۳۴ میلیون دلار برای «ایجاد و نگهداری» پرتالی بود که مردم بتوانند به این اسناد دسترسی داشته باشند.

این پرتال تاکنون بیش از ۱۱ میلیون بازدید کننده داشته و متشکل از ۴۴۰ هزار صفحه است اما ممدانی گفت که کار سازمان مربوطه او هنوز تمام نشده است.

استیون بنکس مشاور حقوقی شهرداری نیویورک تایید کرد این سومین مجموعه سندی است که منتشر می شوند و انتشار اسناد جدید «گام دیگری برای عمل به تعهدات شهرداری برای اطلاع رسانی به ساکنان نیویورک درباره پاسخگویی در دوران بعد از این حملات است.»

این اسناد همچنین سوابق مربوط به کیفیت هوا در منهتن بعد از فروریختن برج مرکز تجارت جهانی و پاسخ دولت در دوران بعد از این حملات را شامل می‌شود.

بیش از ۲۵ سال پیش و در حملات ۱۱ سپتامبر، دو هزار و ۹۷۷ نفر در مرکز تجارت جهانی، پنتاگون و پرواز شماره ۹۳ هواپیمای یونایتد ایرلاینز که در پنسیلوانیا به زمین خورد، کشته شدند.

سازمان موزه و بنای یادبود ۱۱ سپتامبر برآورد کرده که تاثیرات این حمله بر سلامتی افراد از آن زمان تاکنون ادامه داشته است زیرا بیش از ۴۰۰ هزار نفر در معرض مواد سمی در نتیجه حملات به مرکز تجارت جهانی در منهتن قرار گرفته اند.

این اسناد برای سومین بار و به دنبال طرح ۲ شکایت از سوی گروه «دیده بان سلامت» برای انتشار تمام سوابق مربوط به این حملات منتشر شده اند.

مدیر اجرایی این گروه در بیانیه ای که ماه اکتبر منتشر کرد، گفت این پرونده ها «سوابق نگران کننده ای» از مقامات شهری، ایالتی و فدرال نشان می دهند که بر این باورند به درستی به خطرات و مشکلات بعد از این حمله رسیدگی نشده است.

وی قبلا گفته بود بعد از ۲۵ سال، ممدانی در نهایت به این سوال پاسخ می دهد که مسئولان این شهر درباره خطرات ناشی از مواد سمی در منطقه دقیق محل انفجار چه می دانند و از چه زمانی شروع به دانستن آن کرده اند؟

ممدانی گفته که شهرداری نیویورک به انتشار اسناد ادامه می دهد تا بازماندگان حمله ۱۱ سپتامبر، خانواده ها و اولین گروهی که درباره این حمله به آن ها پاسخگو بودند از اطلاعات و شفافیتی که مستحق آن هستند، برخوردار شوند.

جولی مِنین سخنگوی شهرداری نیویورک تاکید کرده که تبعات حملات ۱۱ سپتامبر از روز واقعه بسیار فراتر رفته و هزاران نفر با مشکلات جدی سلامتی مواجه اند. به گفته او ده ها هزار نیویورکی بعد از قرار گرفتن در معرض شرایط سمی ناشی از این انفجارها با بیماری های جدی مواجه شده اند و برخی دیگر جان خود را از دست داده اند.

به گزارش ایرنا، در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، ۱۹ تروریست چهار هواپیمای مسافری را که از فرودگاه نیوآرک نیوجرسی، بوستون و واشنگتن عازم سانفرانسیسکو و لس‌آنجلس بودند، ربودند.

هواپیمایی که عازم لس‌آنجلس بود در ساعت ۸.۴۶ دقیقه صبح به وقت محلی، به یکی از برج‌های دو قلوی نیویورک برخورد کرد.

۱۷ دقیقه بعد، دومین هواپیمای ربوده شده متعلق به یونایتد ایرلاینز به برج جنوبی خورد و سومین هواپیما هم به ساختمان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اصابت کرد. چهارمین هواپیما اما در پنسیلوانیا سرنگون شد.

بیشتر کشته‌شدگان این حمله‌ها شهروندان عادی بودند، که ملیت آن‌ها از ۹۰ کشور گوناگون جهان بود.