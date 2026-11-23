نخست وزیر لبنان در واکنش به ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل مبنی بر حضور در مدرسه دولتی «دبل» در جنوب این کشور ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را سوء استفاده از دانش آموزان و نقض حرمت مدارس و حقوق کودکان برشمرد.

جوان آنلاین: «نواف سلام» نخست وزیر لبنان در واکنش به تحرک اشغالگران علیه دانش آموزان مدرسه‌ای در جنوب لبنان گفت: یورش ارتش اسرائیل به مدرسه دولتی «دبل» و استفاده از دانش آموزان در یک نمایش نظامی و تبلیغاتی، نقض حرمت مدارس و حقوق کودکان است. اشغالگران حق ندارند که از فرزندان ما برای زیباسازی تصویر اشغالگری خود یا تحمیل سیطره بر مردم ما در جنوب بهره برداری کنند.

به گزارش ایرنا، او گفت: حمایت از پایداری مردم ما در روستاهای «رمیش»، «عین ابل» و «دبل» علیرغم اشغال، وظیفه ماست. ما متعهد به تأمین ملزومات لازم برای پایداری آنها و تضمین ارتباط مداوم آنها با دولت لبنان و نهادهای آن هستیم.

از سوی دیگر «ریما کرامی»، وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی لبنان، حضور سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در مدرسه متوسطه دولتی «دبل» در جنوب لبنان و فیلم‌برداری از صحنه‌های تبلیغاتی در داخل این مدرسه با حضور دانش‌آموزان را محکوم کرد و آن را نقض حرمت مراکز آموزشی، حقوق کودکان و قوانین بین‌المللی دانست.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که خبرگزاری ملی لبنان آن را منتشر کرد، توضیح داد که ویدئوی منتشر شده از حضور سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در داخل مدرسه، مربوط به بیش از یک ماه پیش است.

این وزارتخانه تأکید کرد که از این حادثه اطلاعی نداشته و ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به مدرسه و ورود به کلاس‌های درس، از حضور دانش‌آموزان در صحنه‌هایی با ماهیت نظامی و رسانه‌ای سوءاستفاده کرده است.

کرامی تأکید کرد که استفاده تبلیغاتی و نظامی از حضور کودکان و مراکز آموزشی در نمایش‌های نظامی و تبلیغاتی، اقدامی غیرقابل قبول و محکوم است و نقض کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ژنو و قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود؛ قوانینی که بر لزوم حفاظت از مراکز آموزشی و دور نگه داشتن آن‌ها از درگیری‌ها تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد که این وزارتخانه موضوع را مطابق با مقررات و قوانین جاری، با نهادهای ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است «آیلا واویه»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، ویدئویی منتشر کرده و مدعی شده بود که در جریان سفر اخیر خود به جنوب لبنان، با دانش‌آموزان یک مدرسه دیدار کرده است.

وی مدعی شده است که در این ویدئو تصاویر حضور در «مدرسه متوسطه دولتی دبل» را ثبت کرده است.

« دبل» در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان قرار دارد.

در این میان،انجمن معلمان لبنان ورود سخنگوی ارتش اسرائیل، به این مدرسه‌ را محکوم کرد و از دولت و وزارت آموزش و پرورش خواست برای محافظت از مدارس، دانش‌آموزان و معلمان اقدام کنند.

این انجمن اعلام کرد این اقدام سخنگوی ارتش صهیونیستی به معنی نقض حاکمیت لبنان و حرمت نهادهای تربیتی و آموزشی و سوء استفاده از مدارس و دانش آموزان برای تبلیغات نظامی با هدف بهبود وجهه اشغالگران است که به قتل و جنایت و یورش به روستاها و منازل مسکونی شهرت دارند.

ورأت فی هذا المشهد "مساسًا بالسیادة اللبنانیّة وحرمة المؤسّسات التربویّة، ومحاولة مرفوضة لاستغلال المدرسة وأطفالها فی الدعایة العسکریّة وتلمیع الصورة الدمویّة للاحتلال، صورة القتل والإجرام، وجرف القری والمنازل".

این در حالی است که ارتش صهیونیستی با نقض آتش بس، مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات و تجاوزات خود قرار داده است.