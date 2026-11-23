قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در آسیا تحت تاثیر نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، اندکی افزایش یافت و همزمان، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از پیش‌بینی‌ها برای هوای سردتر در روزهای آینده، جهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۱ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۱۶ سنت معادل ۰.۱۹ درصد افزایش، به ۸۳ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. در اوایل معاملات، قیمت نفت برنت یک دلار کاهش یافته و تا ۹۱ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه پایین آمده بود و نفت «وست تگزاس اینترمدیت» نیز تا سطح ۸۲ دلار و ۶۳ سنت عقبنشینی کرده بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت برنت در هفته گذشته ۴ درصد و نفت آمریکا، ۵ درصد کاهش یافته بود.

با این حال، مناقشه‌ای که با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اواخر فوریه، آغاز شد، همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کند. روز یکشنبه، نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن یک پالایشگاه نفت در عربستان سعودی خبر دادند. همزمان، سازمان «عملیات تجارت دریایی بریتانیا» وقوع چندین حادثه امنیتی برای کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز در روزهای گذشته را گزارش داد.

قیمت قراردادهای آتیِ شاخص بازار اروپا در معاملات روز جاری، حداکثر ۸.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۶.۰۷۵ یورو (۱۰۵.۵۴ دلار آمریکا) رسید. این بزرگترین افزایش روزانه در بیش از یک هفته اخیر است و بازار را در مسیر ثبت سومین رشد روزانه متوالی قرار داده است. در حالی که اروپا به سمت اوج تقاضای زمستانی پیش می‌رود، سطح ذخایر گاز در این منطقه همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین فصلی است.

بر اساس داده‌های «اتموسفیریک جی۲» (Atmospheric G۲)، پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در شمال غربی اروپا طی هفته جاری حدود ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد پایین‌تر از میانگین ۳۰ ساله باشد و در اوایل دسامبر نیز حدود ۵ تا ۸ درجه سانتی‌گراد کمتر از حد معمول خواهد بود. همچنین طبق گزارش «مت‌دسک» (MetDesk)، احتمال کاهش سرعت باد در حوالی آلمان، دانمارک و هلند در اوایل تا اواسط هفته جاری وجود دارد که می‌تواند به کاهش تولید انرژی بادی منجر شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه صادرات نفت خام از خلیج فارس دوباره از سر گرفته شده، اما جریان عرضه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) همچنان محدود باقی مانده و باعث شده بازار جهانی همچنان با کمبود عرضه مواجه باشد.

هوای سردتر در آسیا طی هفته جاری می‌تواند رقابت برای تامین ال‌ان‌جی در سطح جهانی را تشدید کند. طبق پیش‌بینی‌ها، ژاپن، کره جنوبی و همچنین مناطق شرقی و جنوبی چین شاهد شرایطی سردتر از حد معمول خواهند بود، اما پیش‌بینی می‌شود از اواسط هفته جاری تا اوایل دسامبر، دما به سطوحی بالاتر از حد معمول افزایش یابد.