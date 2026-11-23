رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تقابل ایران و آمریکا گفت: ما در این جنگ نابرابر توانسته‌ایم ایستادگی کنیم و معتقدم ترامپ و آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارند.

جوان آنلاین: الیاس حضرتی در سومین جام رسانه‌ای امید که در برج میلاد تهران در حال برگزاری است، با اشاره به عوامل موفقیت و ایستادگی ملت ایران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل این موفقیت، رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم در پرتو انقلاب اسلامی، بهره‌مندی از رهبری امام راحل، هدایت‌های رهبر شهید و تداوم مسیر تحت رهبری رهبر کنونی است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به مفهوم رشد و بلوغ فکری از منظر شهید مطهری افزود: فرد یا جامعه رشید کسی است که بتواند مسائل اصلی را از مسائل فرعی تشخیص دهد و در جایی که موضوع اصلی مطرح است، به آن بپردازد و از حاشیه‌ها فاصله بگیرد.

حضرتی ادامه داد: ملت ایران به چنین مرحله‌ای از بلوغ و تشخیص رسیده است؛ به‌گونه‌ای که حتی پیش از اعلام رسمی خبر شهادت رهبر، با احساس مسئولیت و درک شرایط، حضور در میدان را انتخاب کرد و نشان داد که با وجود تفاوت در سلایق، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، در بزنگاه‌های مهم پای کشور و نظام خود می‌ایستد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه حضور مردم در صحنه نقش مهمی در پر کردن خلأ ناشی از شهادت رهبر داشت، تصریح کرد: مردم با حضور گسترده خود نشان دادند که اگر دشمن تصور می‌کند با حذف یک رهبر می‌تواند کشور را دچار اختلاف و فروپاشی کند، در محاسبات خود اشتباه کرده است. ملت ایران این خلأ را به‌خوبی و با قدرت پر کرد و همچنان نیز حضور مردم در میدان مایه عزت، امنیت و اقتدار کشور است.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جریان تحولات اخیر گفت: نیروهای مسلح کشور با اقتدار عمل کردند و تصویری از توانمندی و قدرت دفاعی ایران در سطح جهان به نمایش گذاشتند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از ناظران خارجی نیز با مشاهده این توانمندی‌ها، به ظرفیت نیروهای مسلح ایران توجه بیشتری پیدا کردند.

حضرتی با اشاره به همراهی دولت با نیروهای مسلح و مردم اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد پس از شهادت رهبر، در فاصله چند روز کشور با اختلافات داخلی، شورش، کمبودها و نارسایی‌های مدیریتی مواجه می‌شود و از هم می‌پاشد، اما انسجام مردم، عملکرد نیروهای مسلح و اقدامات دولت مانع تحقق این سناریو شد.

وی با تشریح مأموریت‌های دولت در شرایط جنگی افزود: نخستین اولویت دولت، پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح بود تا این نیروها بدون دغدغه درباره تأمین تجهیزات، امکانات، موشک، پهپاد و تدارکات مورد نیاز، بر انجام مأموریت‌های خود تمرکز کنند. در همین راستا، وزارت دفاع و سایر بخش‌های دولت تمام ظرفیت خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح به کار گرفتند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حفظ آرامش و جلوگیری از ایجاد اختلاف در جامعه را دومین مأموریت دولت دانست و گفت: دشمن از طریق جنگ شناختی و رسانه‌ای به دنبال ایجاد شکاف، اختلاف و اغتشاش در داخل کشور است، اما دولت از ابتدای فعالیت خود بر حفظ وحدت میان همه جریان‌ها و سلایق تأکید داشته است.

حضرتی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت این بوده است که همه مردم با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، در کنار یکدیگر و پشت سر رهبری قرار بگیرند و سران قوا، نیروهای مسلح و دولت نیز با همدلی و هماهنگی، شرایط کشور را مدیریت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور گفت: نباید اجازه دهیم چراغ تولید خاموش شود، فعالیت واحدهای اقتصادی متوقف شود یا شرایط به افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی منجر شود. همه باید در هر جایگاهی که قرار داریم، برای عبور از شرایط موجود به یکدیگر کمک کنیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین با درخواست از فعالان رسانه‌ای برای کمک به مدیریت مصرف انرژی و منابع کشور اظهار کرد: صرفه‌جویی و کاهش مصرف باید به یک اولویت عمومی تبدیل شود و در زمینه مصرف آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین، همه بخش‌های جامعه مسئولیت دارند.

حضرتی خطاب به فعالان رسانه‌ای حاضر در این رویداد گفت: شما در استان‌ها و شهرهای خود مرجع فکری و رسانه‌ای هستید و مردم به روایت‌ها و تحلیل‌های شما توجه می‌کنند. از شما می‌خواهم در تنظیم روایت درست از شرایط کشور و تبیین ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به دولت کمک کنید.

وی با اشاره به تقابل ایران با آمریکا تأکید کرد: ما در این جنگ نابرابر با یک ابرقدرت، تاکنون توانسته‌ایم ایستادگی کنیم و معتقدم ترامپ و آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارند.

حضرتی در پایان بار دیگر بر نقش رسانه‌ها در تقویت همبستگی اجتماعی، تبیین شرایط کشور و همراهی با برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف تأکید کرد و هفته بسیج را به حاضران تبریک گفت.