وزرای خارجه مصر و عربستان درمورد آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه تبادل نظر کردند.

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان به صورت تلفنی درمورد آخرین تحولات منطقه و تلاشها برای کاهش تنش رایزنی کردند.

وزرای خارجه مصر و عربستان در این گفت و گو به آخرین وضعیت یمن نیز پرداختند.

دو طرف همچنین بر اهمیت تداوم هماهنگی و مشورت در راستای رسیدن به راه حل های سیاسی و دور کردن منطقه از خطرات، تهدیدات و گام های تنش زا که اوضاع امنیتی و اقتصادی را برهم می زند، تاکید کردند.

شب گذشته نیز فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک درباره مسائل مورد اهتمام مشترک را بررسی کرد.

در این تماس تلفنی که از سوی اسحاق دار صورت گرفت، دو طرف آخرین تحولات اوضاع منطقه‌ای را بررسی کردند و همچنین درباره تلاش‌های دیپلماتیک در ارتباط با مسائل مورد اهتمام مشترک به گفت‌وگو پرداختند.

معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه نیز با تاکید بر ضرورت تداوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حل مناقشات منطقه‌ای، گفت که اسلام‌آباد با سیاست بلوک‌بندی و اقدامات یکجانبه مخالف است و دیپلماسی و گفت‌وگو را تنها مسیر درست برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق می‌داند.