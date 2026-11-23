رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به بارش باران در نقاط مختلف کشور تا پنجشنبه (۵ آذر) گفت: با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر از چهارشنبه (۴ آذر) بارش باران و کاهش نسبی دما در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (۲ آذر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی، بارش و وزش باد شدید رخ می‌دهد و در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: سه‌شنبه (۳ آذر) در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می‌شود. طی این روز در اردبیل و گیلان وزش باد جنوبی و افزایش دما قابل توجه است.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا چهارشنبه (۴ آذر) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان همچنین در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پدیده حاکم است.

ضیاییان اظهار کرد: پنجشنبه (۵ آذر) گستره بارش در شرق اردبیل، سواحل خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی خواهد بود و در شمال شرق و شرق افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: جمعه (۶ آذر) در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام خواهیم داشت.

به گفته ضیاییان دریای خزر امروز و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج است.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۳ آذرماه) صاف، در بعضی ساعتها غبار محلی و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل ۱۲ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه‌ (۴ آذرماه) صاف، از بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز و بندرعباس با دمای ۳۰ و ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.