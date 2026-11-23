نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با رد اعتبار توافق چارچوب، تأکید کرد این توافق نه به هیئت دولت ارائه شده و نه در پارلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

جوان آنلاین: «ایهاب حماده» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفتگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: ما توافق چارچوب را به رسمیت نمی‌شناسیم و اظهارات رئیس‌جمهور نیز با اصول میثاق ملی، قانون اساسی و توافق طائف سازگار نیست.

به گزارش مهر، وی افزود: این توافق هیچ ارزش و مرجعیت بین‌المللی ندارد و بدون طرح در هیئت دولت و بررسی در مجلس نمایندگان مطرح شده است.

حماده با انتقاد از طرح موضوع انحصار سلاح در لبنان پرسید: کسانی که از انحصار سلاح سخن می‌گویند، آیا سلاح رژیم صهیونیستی را که همچنان در خاک لبنان حضور دارد، می‌بینند؟

این نماینده حزب‌الله همچنین با انتقاد از وضعیت استقلال لبنان اظهار داشت که استقلال واقعی زمانی محقق می‌شود که سرزمین این کشور آزاد و حاکمیت آن از وابستگی به قدرت‌های خارجی رها باشد.

وی در پایان با تأکید بر قدرت مقاومت گفت: ما به توانمندی خود اطمینان داریم و از موضع قدرت رفتار می‌کنیم.