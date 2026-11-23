جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال پس از وقفه ایجادشده در مسابقات خود به دلیل برگزاری دیدارهای تیم ملی و همچنین تعویق بازی برابر خیبر در هفته سیزدهم لیگ برتر، شامگاه دوشنبه دوم آذر از ساعت ۱۹:۳۰ در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف العین امارات خواهد رفت.

به گزارش مهر، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال برای این مسابقه قصد دارد همچون دیدارهای قبلی این فصل از حبیب فرعباسی درون دروازه تیمش استفاده کند. در خط دفاعی نیز سامان فلاح، عارف آقاسی و رستم آشورماتوف سه مدافع میانی آبی‌پوشان خواهند بود و صالح حردانی و حسین گودرزی در سمت راست و چپ خط دفاعی به میدان می‌روند.

در مرکز زمین امیرمحمد رزاقی‌نیا در کنار جلال‌الدین ماشاریپوف وظیفه بازی‌سازی و کنترل میانه میدان را بر عهده خواهند داشت. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال در سمت راست خط حمله قرار می‌گیرد و محمدحسین اسلامی نیز در غیاب علیرضا کوشکی گزینه اصلی حضور در جناح چپ خواهد بود.

سعید سحرخیزان نیز به‌عنوان مهاجم نوک تنها بازیکن استقلال در خط حمله خواهد بود. البته اسماعیل قلی‌زاده نیز یکی از گزینه‌های بختیاری‌زاده برای حضور در ترکیب اصلی است و این احتمال وجود دارد که او جایگزین یاسر آسانی یا محمدحسین اسلامی شود.

به این ترتیب، استقلال با آرایش سه مدافع میانی و تکیه بر توان هجومی وینگرهای خود به دنبال کسب نتیجه مطلوب در دیدار خارج از خانه برابر العین امارات خواهد بود.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با العین امارات به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، جلال الدین ماشاریپوف، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان