با آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ورودی ۱۴۰۵ برخی دانشگاه‌های کشور برنامه تشکیل کلاس‌ها، ثبت‌نام حضوری و غیرحضوری و آیین استقبال از نودانشجویان را اعلام کردند.

جوان آنلاین: با اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها، معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌های مختلف زمان ثبت‌نام غیرحضوری و حضوری، شروع کلاس‌ها و برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود را اعلام کردند.

به گزارش مهر، بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده، فرایند ثبت‌نام در برخی دانشگاه‌ها از اول آذر آغاز شده و کلاس‌های درس نیز در روزهای ابتدایی آذرماه تشکیل می‌شود.

دانشگاه تهران؛ ثبت‌نام از اول آذر و آغاز کلاس‌ها از سوم آذر

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته‌شدگان جدید از ساعت ۸ صبح یکشنبه اول آذر آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه سوم آذر ادامه خواهد داشت. پذیرفته‌شدگان باید در این بازه با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه به نشانی reg.ut.ac.ir مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

ثبت‌نام حضوری نیز روزهای دوم و سوم آذر از ساعت ۸ تا ۱۳ در واحد محل قبولی انجام می‌شود.

کلاس‌های نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه تهران از سه‌شنبه سوم آذر آغاز خواهد شد و کارت دانشجویی پذیرفته‌شدگان نیز از هشتم آذر در اداره آموزش واحد محل تحصیل آماده تحویل است.

همچنین آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه تهران چهارشنبه چهارم آذر از ساعت ۸ صبح در مصلای پردیس مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود. ثبت‌نام برای حضور در این مراسم از طریق سامانه فرهنگی دانشگاه انجام خواهد شد.

دانشگاه علامه طباطبائی؛ ثبت‌نام تا سوم آذر ادامه دارد

فرایند ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در دوره‌های روزانه، نوبت دوم و پردیس دانشگاهی از ساعت ۱۳ روز یکشنبه اول آذر آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه سوم آذر ادامه دارد.

انتخاب واحد دانشجویان توسط اداره آموزش دانشکده انجام خواهد شد و کلاس‌ها از روز شنبه هفتم آذر آغاز می‌شود؛ زمان دقیق برگزاری کلاس‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان باید پس از مطالعه اطلاعیه‌ها و راهنماهای ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز را آماده کرده و از طریق سامانه آموزشی گلستان به نشانی ems.atu.ac.ir مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

دانشگاه صنعتی شریف؛ برگزاری جشن «شریف سلام» دوم آذر

آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «شریف سلام» روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ در سالن جباری برگزار می‌شود.

پذیرش شرکت‌کنندگان از ساعت ۱۳ آغاز شده و شروع رسمی جشن ساعت ۱۴ خواهد بود. دانشجویان نوورود می‌توانند به همراه خانواده و عزیزان خود در این مراسم حضور یابند و در نخستین دیدار رسمی با دانشگاه شرکت کنند.

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی؛ کلاس‌ها از دوم آذر تشکیل می‌شود

ثبت‌نام کلیه پذیرفته‌شدگان دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۳۰ آبان در سامانه آموزشی بهستان به نشانی behestan.kntu.ac.ir انجام شد.

کلاس‌های نیمسال اول دانشجویان ورودی ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی این دانشگاه از روز دوشنبه دوم آذرماه به‌صورت حضوری آغاز می‌شود.

با توجه به تأخیر در ورود پذیرفته‌شدگان، بر اساس مجوز معاونت آموزشی وزارت علوم، حداقل ۸ تا ۹ واحد درسی برای نودانشجویان اختصاص یافته است. انتخاب واحد این دانشجویان نیز به‌صورت متمرکز از سوی دانشکده مربوطه انجام شده و نیازی به اقدام دانشجویان نخواهد بود.

دانشگاه علم و صنعت ایران؛ برگزاری آیین استقبال و اردوی معارفه

آیین استقبال از دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران جمعه ۲۹ آبان‌ماه با حضور دانشجویان و خانواده‌های آنان برگزار شد.

ثبت‌نام الکترونیکی (غیرحضوری) نیز از ۲۹ آبان تا ۶ آذر ادامه دارد و کلاس‌ها از دوم آذر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

ثبت‌نام حضوری دانشجویان و تحویل کارت دانشجویی نیز روزهای ۷ و ۸ آذر، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲، در دانشکده‌های مربوطه انجام می‌شود.

دانشگاه الزهرا(س)؛ ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دو مرحله انجام می‌شود

دانشگاه الزهرا(س) ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ورودی ۱۴۰۵ در نیمسال‌های مهر و بهمن را در دو مرحله الکترونیکی و حضوری اعلام کرده است.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، ثبت‌نام الکترونیکی پذیرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگی «الف تا ش» روز دوشنبه دوم آذر و گروه «ص تا ی» روز سه‌شنبه سوم آذر انجام می‌شود. ثبت‌نام با تأخیر نیز برای چهارشنبه چهارم آذر در نظر گرفته شده است.

ثبت‌نام حضوری و تحویل مدارک گروه نخست روز شنبه هفتم آذر، گروه دوم یکشنبه هشتم آذر و ثبت‌نام با تأخیر دوشنبه نهم آذر انجام خواهد شد.

کلاس‌های دانشجویان ورودی ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی از هفتم آذر به‌صورت حضوری آغاز می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی؛ آغاز کلاس‌های کارشناسی از هفتم آذر

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت‌نام پذیرفته شدگان کارشناسی از هفته آینده خبر داده است.

بر اساس اعلام این دانشگاه، کلاس‌های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته از هفتم آذرماه آغاز می‌شود. به واحدهای دانشگاهی اجازه داده شده است مدت نیمسال تحصیلی را افزایش دهند و برای پوشش کامل سرفصل‌های درسی، برگزاری دو جلسه کلاس در هفته برای هر درس پیش‌بینی شده است.

زمان برگزاری امتحانات این دانشجویان نیز متناسب با زمان پایان کلاس‌ها و از سوی واحدهای دانشگاهی تعیین خواهد شد.

دانشگاه پیام نور؛ ثبت‌نام دانشجویان نوورود تا ۷ آذر ادامه دارد

دانشگاه پیام نور اعلام کرد فرایند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پذیرفته‌شده در آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵، از روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۷ آذرماه ادامه دارد.

مراحل ثبت‌نام شامل پذیرش غیرحضوری از طریق سامانه reg.pnu.ac.ir، پذیرش حضوری، ثبت درخواست مهمانی و انتخاب واحد خواهد بود.

دانشگاه پیام نور از پذیرفته‌شدگان خواسته است با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، مراحل پذیرش و ثبت‌نام خود را در مهلت مقرر تکمیل کنند.

همچنین پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از جزئیات مراحل ثبت‌نام، راهنماها و اطلاعیه‌های تکمیلی، می‌توانند اطلاع‌رسانی‌های رسمی دانشگاه پیام نور را دنبال کنند.

بر این اساس، دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی برای ثبت‌نام، تشکیل کلاس‌ها و برگزاری آیین‌های استقبال، در حال آماده‌سازی برای ورود دانشجویان جدید به فضای دانشگاهی و آغاز نیمسال تحصیلی هستند.

دانشگاه خوارزمی؛ ثبت‌نام نودانشجویان کارشناسی از اول آذر آغاز شده است

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ورودی جدید مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ دانشگاه خوارزمی از روز یکشنبه اول آذر تا چهارشنبه چهارم آذرماه به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

بر اساس اعلام دانشگاه، تمامی مراحل ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری خواهد بود و نیازی به مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه نیست.

همچنین زمان آغاز کلاس‌ها متعاقباً از طریق سایت رسمی دانشگاه خوارزمی اعلام خواهد شد.