جوان آنلاین: حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، درباره فعالیت «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» با اشاره به جایگاه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر شهید انقلاب اسلامی تشکیل شد و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: در شرایطی که شورای عالی فضای مجازی در کشور وجود دارد، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور از سوی دولت اساساً معنا و مفهومی ندارد و منطقی نیست که این ستاد بخواهد وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را بر عهده بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ایجاد تشکیلات جدید از سوی دولت برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، تصریح کرد: اگرچه دولتی‌ها اعلام می‌کنند که فعالیت این ستاد با شورای عالی فضای مجازی هماهنگ است، اما تشکیل چنین ستادی و فعالیت آن در این حوزه، مصداق موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی مدتی است تشکیل جلسه نداده، خواستار برگزاری جلسات این شورا با حضور شخص رئیس‌جمهور شد.

گفتنی است، فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیت‌های تعیین‌شده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند.