یک تحلیلگر عراقی با اشاره به حل مساله جرف النصر در شمال استان بابل بدون درگیری، با تمجید از عملکرد مقاومت گفت: سلاح‌ مقاومت، عامل شکست تمام طرح‌های خصمانه آمریکا علیه عراق بوده است که هدف از آن ایجاد تفرقه و دامن زدن به جنگ داخلی است.

جوان آنلاین: «مؤید العلی»، گفت: آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در عراق به تروریسم داعش متوسل شد، اما در این هدف نیز شکست خورد از همین رو اخیراً به عوامل داخلی برای ایجاد تنش و تشدید درگیری داخلی در عراق با هدف پایان دادن به نقش مقاومت در آن متوسل شد، اما در این کار نیز شکست خورد.

به گزارش ایرنا، این تحلیلگر عراقی تصریح کرد: نقشه آمریکا برای توسل به عوامل داخلی برای دامن زدن به جنگ در عراق، با وجود خطر قریب‌الوقوع چنین طرحی برای کشور که هدف آن ایجاد جنگ در جرف النصر بود، شکست خورده است. خرد حکم کرد که از چنین طرح‌هایی اجتناب شود.

این در حالی است که «مختار الیوسف»، نماینده پارلمان عراق، نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام یا تغییر میدانی نسنجیده که می‌تواند وضعیت امنیتی در منطقه جرف النصر، در شمال بابل را تضعیف کند، هشدار داد.

او از جریان های سیاسی خواست تا با این موضوع حساس مسئولانه برخورد کنند و از تبدیل آن به یک بحران سیاسی جلوگیری کنند.

جرف‌النصر یکی از مناطق مهم در استان بابل است که به دلیل اهمیت راهبردی‌ در تأمین امنیت شهر کربلا همواره مورد توجه گروهک‌های تروریستی به ویژه داعش بوده است. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از رزمندگان مقاومت در این شهر سکونت دارند.

با این حال، در سال‌های اخیر فشارهای رسانه‌ای شدیدی از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به خارج برای واگذاری کنترل امنیت این شهر به دولت عراق و پیشبرد پروژه خلع سلاح مقاومت عراق از این نقطه وجود داشته است.

رسانه‌های معاند مقاومت عراق ادعا می‌کنند به دلیل کنترل نیروهای مقاومت بر این شهر، امکان بازگشت بسیاری از اهالی این منطقه که غالباً سابقه عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری را دارند، از آنها سلب شده است.

ریشه تنش‌های اخیر به انتشار یک گزارش اطلاعاتی ۱۹ صفحه‌ای باز می‌گردد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ مدعی برداشت نفت خام از خطوط لوله در جرف النصر شده است.

بر اساس این گزارش، در دو نقطه از شبکه خطوط لوله، سوراخ‌هایی ایجاد شده و نفت با تانکرهای بزرگ به مخازن ابتدایی منتقل و سپس در بازار داخلی توزیع می‌شده است.

گزارش همچنین از «تاکتیک‌های استتار» خبر داده و ادعا کرده است که نفت در گودال‌های عمیق زیرزمینی با استفاده از سازه‌های فلزی برای پنهان کردن حرکت تانکرها از دید رصد هوایی ذخیره شده است.

علی الزیدی نخست وزیر عراق ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) دستور تشکیل کمیته تحقیق را صادر کرد. کمیته‌ای با ریاست سرتیپ سعد محسن عریبی و عضویت نمایندگانی از پلیس فدرال، پلیس انرژی، اداره امنیت و انضباط حشد الشعبی، هیات نظارت و آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال در ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان)، وارد جرف النصر شد و کار میدانی خود را آغاز کرد.

صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، ادعا کرد که کمیته عالی در گزارش نهایی خود «صحت اطلاعاتی را که پیش‌تر آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال منتشر کرده بود، تأیید کرد» و وجود عملیات قاچاق نفت و پالایشگاه‌های غیرقانونی در منطقه را مستند ساخت. در پی این خبر، الزیدی دستور برکناری ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری از جمله فرمانده پلیس بابل، رئیس حشد الشعبی استان، و مدیر شرکت خطوط لوله نفت را صادر کرد و همه متهمان را به دستگاه قضایی ارجاع داد.

مقاومت اسلامی گردان‌های حزب‌الله عراق با اشاره به روند مذاکرات برای ساماندهی سلاح، تصریح کرد که توافق‌نامه‌ای با «چارچوب هماهنگی» و دولت منعقد شده بود، اما نخست‌وزیر عراق به تعهدات خود در این توافق پایبند نماند.

این گروه همچنین با تأکید بر اینکه پرونده‌های مرتبط با منطقه «جرف النصر» و سلاح مقاومت باید خارج از دایره کشمکش‌های سیاسی باقی بماند، اعلام کرد که از این اصل اساسی عقب‌نشینی نخواهد کرد و در حال حاضر با بزرگ‌ترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت از طریق انتشار گزارش‌های کذب مواجه است.

گردان‌های حزب‌الله عراق در ادامه با اشاره به اعزام یک «کمیته فنی» به منطقه مذکور برای بررسی صحت اتهامات وارده، تأکید کرد این کمیته هیچ‌گونه تعرض یا تخلفی در خطوط لوله نفت عبوری از این منطقه نیافته است که این موضوع کذب بودن ادعاهای قاچاق را اثبات می‌کند.