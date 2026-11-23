نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ضمن انتقاد از مواضع اخیر رئیس جمهور این کشور علیه مقاومت لبنان و ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه چیزی طلب کند به لبنان کمک کرده است و هر مسئولی، صرف نظر از جایگاهش، باید برای اتحاد مردم لبنان تلاش کند.

جوان آنلاین: شیخ «علی الخطیب» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد: رئیس جمهوری لبنان، رئیس کشور با همه مردم آن است و جایگاه او ایجاب می‌کند که لبنانی‌ها را متحد کند و از هر آنچه می‌تواند به تفرقه بیشتر منجر شود پرهیز کند.

به گزارش ایرنا، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان افزود: امیدوار بودیم که اظهارنظر رئیس جمهور در سالروز استقلال لبنان، جامع و دربرگیرنده همه لبنانی‌ها باشد و رئیس جمهور از اتهام‌زنی به گروهی که جانفشانی کرده و فرزندانش را در راه کشور داده است، خودداری کند.

او با انتقاد شدید از اتهامات مطرح شده از سوی (جوزف) عون رئیس جمهور لبنان علیه آنانی که علیه تجاوزگری رژیم اسرائیل ایستادند و نیز موضع‌گیری او علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران بدون اینکه چیزی طلب کند از لبنان حمایت کرده است.

الخطیب گفت: کسانی که در معرض این اتهامات قرار گرفته اند از همه آنانی که به آنها اتهام می‌زنند، باشرافت‌تر هستند. خون آنها و فرزندانشان و آنچه بر سر اراضی و منازلشان آمده و آوارگی و رنج‌هایشان، مایه افتخار آنان است. این مایه افتخار آنهاست، برخلاف کسانی که به مذاکراتی رفتند که به نفع لبنان نبود و هیچ نتیجه‌ای نداشت.

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان روز شنبه ۳۰ آبان در سخنانی به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد استقلال این کشور ادعا کرد: لبنان با دو آزمون سرنوشت‌ساز درباره اشغالگری اسرائیل و مداخله خارجی برخی طرف‌های ایرانی رو به رو است.