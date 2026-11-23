مارک کلی سناتور دموکرات خواستار تحقیق در مورد عملکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگ علیه ایران شده و اهداف نظامی و صرف ده‌ها میلیارد دلار در این جنگ تجاوزکارانه را زیر سوال برد.

جوان آنلاین: این سناتور ایالت آریزونا در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت: باید در مورد این درگیری نافرجام نوعی پاسخگویی وجود داشته باشد.

به گزارش ایرنا، این خلبان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا که در کمیته‌های نیروهای مسلح و اطلاعات سنا عضویت دارد، این سوال را مطرح کرد که آیا اقدام نظامی با هدف راهبردی مشخصی انجام شد یا صرفا تلاشی برای به حداکثر رساندن تخریب به ایران بوده است.

وی خواستار تحقیق در مورد اینکه چه کسی مجوز این حملات را داده و تصمیم به صرف ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات گرفته است، شد و گفت: می‌خواهم فهرست اهداف را ببینم.

اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل کنگره در ژانویه آماده می‌شوند. آنها اعلام کرده‌اند که یکی از اولویت‌های اصلی آنها در کنگره جدید پایان دادن به جنگ جنایتکارانه علیه ایران است.

در تازه‌ترین اظهارنظر در این باره، «رو خانا» نماینده دموکرات کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دموکرات‌ها از روز اول آغاز به کار کنگره جدید این کشور در سوم ژانویه (۱۳ دی ماه) باید پایان دادن به جنگ علیه ایران را در دستور کار قرار دهند.