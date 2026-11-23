جوان آنلاین: رسانه‌های محلی گزارش دادند نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد این کشور به یک چارچوب بین‌المللی جدید تحت نظارت سازمان ملل متحد نیاز دارد.

بر اساس گزارش المنار، نواف سلام همچنین تصریح کرد سازوکار پیشنهادی باید تداوم حضور بین‌المللی در جنوب لبنان را پس از پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) که برای ۳۱ دسامبر آینده برنامه‌ریزی شده است، تضمین کند.

وی در ادامه اظهاراتش ورود ارتش رژیم صهیونیستی به مدرسه دبل و استفاده از دانش‌آموزان در یک نمایش نظامی و تبلیغاتی را محکوم کرد و این اقدام را نقض حرمت مدارس و حقوق کودکان دانست.

نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد: «هیچ نیروی اشغالگری حق ندارد از کودکان ما برای زیبا جلوه دادن چهره اشغالگری خود یا تحمیل سلطه‌اش بر مردم ما در جنوب استفاده کند.»

وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از استقامت و پایداری ساکنان روستاهای رمیش، عین‌ ابل و دبل، با وجود اشغالگری، خاطرنشان کرد حمایت از پایداری مردم این مناطق وظیفه لبنان است.

نواف سلام تأکید کرد تلاش‌ها برای تأمین نیازمندی‌های لازم جهت استقامت و پایداری ساکنان این مناطق و تضمین تداوم ارتباط آنان با دولت لبنان و نهادهای آن ادامه دارد.

لبنان نگران ایجاد خلأ امنیتی در مناطق مرزی خود با رژیم صهیونیستی است؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌ها همچنان ادامه دارد و توافق نهایی درباره ترتیبات امنیتی مرحله آینده حاصل نشده است.

بر اساس گزارش شبکه لبنانی «ام‌تی‌وی»، مطالبه اصلی لبنان، حفظ حضور بین‌المللی با پوشش شورای امنیت است؛ حتی اگر شکل مأموریت جدید با ماهیت فعالیت نیروهای کنونی یونیفل متفاوت باشد.