رو خانا از اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دموکرات ها باید از روز اول آغاز به کار کنگره جدید این کشور پایان دادن به جنگ علیه ایران و افزایش دستمزدها را در دستور کار قرار دهند.

جوان آنلاین: این نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا یکشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پایان دادن به جنگ ایران و افزایش دستمزدها. این باید دستور کار روز اول ما باشد.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد پیروزی بزرگ دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان را در پی داشت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس جمهوری آمریکا و کاندیداهای مورد حمایتش را رقم زد.

یکی از علل اصلی این شکست افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا بود که ناشی از تجاوز این کشور به ایران است.

جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش (جمهوری‌خواه) در انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام کرد که دلیل باخت جنگ علیه ایران است. وی همچنین با استناد به یک نظرسنجی، به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای عنوان کرد.

در این انتخابات، جمهوریخواهان اکثریت سنا را از دست دادند. سنا ۱۰۰ کرسی دارد که در انتخابات اخیر دموکرات‌ها توانستند با کسب ۵۶ کرسی اکثریت را از آن خود کنند. جمهوری‌خواهان نیز صاحب ۴۴ کرسی هستند.

مجلس نمایندگان آمریکا هم ۴۳۵ کرسی دارد که جمهوری‌خواهان با از دست دادن اکثریت خود توانستند دستکم ۱۷۳ کرسی به دست آورند. دموکرات‌ها هم تاکنون صاحب دستکم ۲۵۸ کرسی شده‌اند که بزرگ‌ترین پیروزی آنها از سال ۱۹۹۲ تاکنون در این مجلس است. شمارش آرا در چند حوزه انتخابیه دیگر هنوز ادامه دارد.