جوان آنلاین: یک مقام نظامی یمنی به خبرگزاری سبا این کشور گفت: شریان اقتصادی عربستان، یعنی شرکت نفتی آرامکو، همچنان به‌طور مستمر در معرض حملات نیروهای مسلح یمن قرار دارد.

به گزارش ایرنا، این منبع همچنین با تکرار هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه‌گذاران از آنها خواست فوراً عربستان را ترک کنند و به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور نزدیک نشوند.

وی در ادامه بار دیگر هشدار داد که آسمان عربستان به‌استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره ناامن و خطرناک است.

در همین راستا، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن شنبه شب گفت که در پی حمله سعودی به بنادر یمن، نیروهای مسلح این کشور مقابله به مثل خواهند کرد و تمام بنادر عربستان هدف عملیات این نیروها خواهد بود.

وی افزود: عربستان سعودی آغازگر تجاوز بوده و توافق آتش‌بس را نقض کرده است و به آن پاسخ داده خواهد شد.

این مقام انصارالله تاکید کرد: یمن حق دارد به هرگونه تشدید تنش نظامی از سوی عربستان پاسخ دهد. فرودگاه‌های عربستان تنها پس از آن هدف قرار گرفتند که فرودگاه‌های یمن مورد حمله واقع شدند.

البخیتی گفت: عربستان سعودی پیامدهای تشدید تنش‌های اخیر را که طی آن بنادر یمن هدف قرار گرفتند، متحمل خواهد شد و این اقدام ریاض با پاسخی متقابل مواجه خواهد شد.

وی افزود: صنعا در پی هدف قرار گرفتن بنادر یمن، تمامی تهدیدهای خود را عملی خواهد کرد و اکنون تمام بنادر عربستان سعودی در زمره اهداف قرار دارند. عربستان سعودی باید به‌جای تجاوز به یمن، ائتلافی برای دفاع از قدس شریف تشکیل می‌داد.

وی اضافه کرد: عربستان سعودی ۱۲ سال است که به یمن تجاوز نظامی می‌کند، در حالی که جنبش «انصارالله» از سرزمین خود دفاع کرده است.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: ما در برابر عربستان، سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را در پیش گرفته‌ایم و این رویکرد تا زمان توقف حملات ریاض ادامه خواهد یافت.