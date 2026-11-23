اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) یکشنبه شب اعلام کرد که تمام پروازهای شرکت هواپیمایی «دلتا» از مبدا فرودگاه «آتلانتا» به دلیل اختلال در یکی از سامانه‌های آن دچار وقفه و تاخیر شده‌اند.

جوان آنلاین: این اختلال به دلیل نقص در سامانه‌ای که به طور خودکار وزن و تعادل هواپیما را محاسبه می‌کند، ایجاد شده است.

به گزارش ایرنا، این اختلال در فرودگاه بین‌المللی «هارتس‌فیلد جکسون» آتلانتا رخ داده است که یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های دنیا و بزرگ‌ترین قطب فعالیت شرکت دلتا به شمار می‌آید.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا همه پروازهای داخلی شرکت دلتا در تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته و پروازها حدود یک ساعت به تاخیر افتاده‌اند.

سامانه‌ای که از دسترس خارج شده است، وزن کل هواپیما شامل بدنه، سوخت، مسافران و بار آنها را محاسبه می‌کند. این سیستم همچنین به خلبانان اجازه می‌دهد تا مرکز ثقل هواپیما و توزیع مساوی وزن هواپیما را تعیین کنند. این داده‌ها و اقدامات به تضمین پرواز ایمن کمک می‌کند.

شرکت هواپیمایی دلتا بعد از بروز اختلال در این سامانه خودکار در بیانیه‌ای اعلام کرد: تیم‌های دلتا از راه‌حل‌های دستی برای انجام ایمن پروازها استفاده می‌کنند و کار برای بازگرداندن سامانه خودکار ادامه دارد.

اخیرا موجی از اختلالات گسترده و خبرساز در حوزه فناوری باعث زمین‌گیر شدن هواپیماها، قطع دسترسی به ایمیل و کُند شدن تراکنش‌های بانکی شده و بسیاری از آمریکایی‌ها را درباره حملات سایبری با محوریت هوش مصنوعی و وضعیت شبکه برق این کشور نگران کرده است.

در پی اختلالات فنی در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی و سامانه هوانوردی گرفته تا خدمات بانکی و شرکت‌های فناوری، قانونگذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار ارائه توضیحات فوری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کنگره شدند و درباره احتمال دخالت عوامل مخرب و حملات سایبری ابراز نگرانی کردند.