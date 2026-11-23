روزنامه هاآرتص به وجود بحران شدید در ساختار نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی و کمبود شدید نیرو در سایه اختلافات داخلی اذعان کرد.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از مسئولان برجسته اسرائیلی گزارش داد اختلافات میان ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و دنی لیوی کمیسر کل نیروهای پلیس این رژیم بالا گرفته است.

بر اساس این گزارش، بن گویر با تأیید انتصاب های جدید در ۱۸۵ پست از جمله پست های حساس مخالفت کرده و افسران برجسته اسرائیلی نسبت به فروپاشی ساختار پلیس رژیم صهیونیستی هشدار داده اند.

هاآرتص گزارش داد که مسئولان برجسته پلیس رژیم صهیونیستی اوضاع این نیروها را در سایه کمبود شدید افسران وخیم توصیف کرده اند. درگیری ها و رقابت های شخصی میان افسران ارشد و اختلافات میان بن گویر و لیوی باعث تشدید شکاف های داخلی در هرم فرماندهی پلیس اسرائیل شده است.

با وجود تلاش افسران ارشد برای حل این اختلافات، لیوی اصرار دارد که انتصاب ها را بدون تأیید بن گویر انجام دهد. این بحران باعث شده از زمان بازنشستگی امیر کوهن منطقه مرکزی از یک ماه قبل بدون فرمانده باقی بماند. منطقه فرودگاه بن گوریون نیز مسئولان عملیات ندارد و دیگر مناطق از جمله تل آویو نیز با کمبود شدید نیرو رو به رو هستند.