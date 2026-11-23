سخنگوی دولت، با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به برخی فضاهای اقتصادی، بر ضرورت بازتعریف فعالیت اقتصادی زنان تاکید کرد.

جوان آنلاین: نشست بانوان کارآفرین و فعالان اقتصادی با حضور زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، جمعی از معاونان و مشاوران وزرا و زنان فعال اقتصادی برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌های پیش روی زنان کارآفرین، شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای حمایت از کسب‌وکارهای زنان برگزار شد.

در این نشست، بانوان کارآفرین به بیان دغدغه‌های خود درباره موانع فعالیت اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی، وضعیت مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خانوادگی و همچنین نیازهای آموزشی و توانمندسازی پرداختند.

ضرورت توسعه شبکه‌های ارتباطی و حمایتی زنان

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به چالش‌های زنان در عرصه اقتصاد اظهار کرد: زنان در حوزه اقتصاد همچنان در موقعیت اقلیت قرار دارند و همین مسئله موجب می‌شود برای دستیابی به موفقیت، تلاش بیشتری نسبت به مردان داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت شبکه‌سازی میان زنان فعال اقتصادی افزود: شبکه‌های ارتباطی و حمایتی می‌توانند زمینه تبادل تجربه، هم‌افزایی، ایجاد فرصت‌های جدید و حمایت متقابل از کسب‌وکارهای زنان را فراهم کنند.

مهاجرانی با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به برخی فضاهای اقتصادی تصریح کرد: گاهی تصمیم‌گیری‌ها، انعقاد قراردادها و تقسیم فرصت‌های اقتصادی در فضاهایی اتفاق می‌افتد که زنان در آنها حضور ندارند؛ بنابراین ضروری است بسترهایی فراهم شود تا زنان نیز از فرصت‌های مشابه برای تعامل، شبکه‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای خود بهره‌مند شوند.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت توسعه تشکل‌های تخصصی زنان خاطرنشان کرد: فعالیت یک تشکل به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای روزافزون زنان کارآفرین نیست و متناسب با افزایش حضور و نقش‌آفرینی زنان در عرصه اقتصاد، باید شبکه‌ها و تشکل‌های مرتبط نیز توسعه پیدا کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بازتعریف نگاه به فعالیت اقتصادی زنان گفت: نباید فعالیت اقتصادی زنان را صرفاً به کسب‌وکارهای خانگی و مشاغل کوچک محدود کرد؛ چراکه زنان توانمند و کارآفرین بسیاری در عرصه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی حضور دارند و ظرفیت‌های آنان باید بیش از گذشته دیده شود.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر اینکه مسائل زنان صرفاً مختص این گروه نیست، بیان کرد: مسئله زنان، مسئله کل جامعه است و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثرتر آنان به بهبود شرایط کل جامعه کمک می‌کند.

تقویت شبکه‌های تخصصی و انتقال تجربه میان زنان کارآفرین

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات حرفه‌ای میان زنان کارآفرین، توسعه شبکه‌های حمایتی و انتقال تجربه را از راهکارهای مؤثر برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای زنان دانست.

وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده در زمینه توسعه شبکه‌های حرفه‌ای و حمایتی زنان اظهار کرد: از شکل‌گیری و تقویت شبکه‌های منتورینگ و کوچینگ استقبال می‌کنیم؛ زیرا انتقال تجربه، حمایت تخصصی و ارتباط میان فعالان اقتصادی می‌تواند در شرایط دشوار بسیار مؤثر باشد.

بهروزآذر همچنین پیشنهاد کرد زنان و مردان کارآفرین روایت کوتاهی از زندگی حرفه‌ای، توانمندی‌ها و تجربه‌های خود در مواجهه با دشواری‌ها تهیه کنند تا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنان، زمینه انتقال تجربه و تقویت امید اجتماعی فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت فرهنگ کارآفرینی خاطرنشان کرد: کارآفرینی صرفاً یک شغل یا فعالیت اقتصادی نیست، بلکه نوعی تفکر و سبک زندگی است که بر امید، حرکت، خلاقیت و باور به آینده استوار است.