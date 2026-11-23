جوان آنلاین: وزیر دفاع کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد تمدید استقرار یگان این کشور برای مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن به معنی مداخله در تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران در تنگه هرمز نیست.
وی به نمایندگان پارلمان این کشور ابلاغ کرد که استقرار این نیروها به معنی مشارکت نظامی غیر مستقیم در جنگ علیه ایران نیست.
وزیر دفاع کره جنوبی بیان کرد که اقدامات دزدان دریایی در منطقه در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده و هدف از استقرار این نیروها حمایت از کشتی ها و شهروندان کره جنوبی است که از این گذرگاه آبی استفاده می کنند.
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