رئیس پارلمان لبنان با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور به روز استقلال در لبنان واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در روز استقلال این کشور تاکید کرد که برای اعلام همبستگی با ساکنان مناطق مرزی با اراضی اشغالی از پذیرش تبریک ها به مناسبت این روز معذور است چرا که لبنانی های ساکن این مناطق نتوانستند روز استقلال را به دلیل تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی جشن بگیرند.

وی اضافه کرد که جنگ ویرانگر زندگی در این روستاها را نابود کرده و به بدترین شکل در زوطر شرقی، حداثا، المنصوری و نبطیه نمایان شده است.

بری بیان کرد: امسال روز استقلال لبنان ناقص است. این مناسبت جز با آزادسازی خاک لبنان و بازیابی وحدت کلمه در سطوح رسمی و مردمی کامل نخواهد شد.

لازم به ذکر است که با وجود امضای توافق چارچوب میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی تجاوزات این رژیم علیه لبنان همچنان ادامه دارد.