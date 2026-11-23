سناتور دموکرات آمریکا به شدت از جنگ بی‌هدف و پرهزینه علیه ایران انتقاد کرد و گفت: ده‌ها میلیارد دلار هزینه در جنگ با ایران بی‌نتیجه بود.

جوان آنلاین: فایننشال تایمز به نقل از مارک کیلی سناتور دموکرات آمریکا گزارش داد: من می خواهیم لیست اهداف مربوط به جنگ علیه ایران را ببینم و بدانم چه کسی تصمیمات را در این خصوص گرفته است.

وی اضافه کرد: می خواهم بدانم چه کسی تصمیم گرفت ده ها میلیارد دلار از ذخایر ما را هزینه کند در حالی که حتی هیچ هدف راهبردی مشخصی وجود نداشت.

مارک کیلی تصریح کرد: باید نوعی از بازخواست درباره جنگ علیه ایران که به صورت فاجعه باری اداره می شود وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: آیا هدف جنگ علیه ایران بمباران بیشترین تعداد از اهداف و کشتار بیشترین تعداد ممکن از ایرانی ها بود؟