جوان آنلاین: جی کلایتون مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا پیش بینی کرد که اختلالات بیشتری در بخش خدمات مربوط به فناوری در این کشور طی دوره آینده رخ دهد.

وی اضافه کرد که آمریکایی ها باید منتظر اختلالات بیشتری باشند و مدعی شد که این موضوع به بروز رسانی سامانه های شرکت ها و نهادهای دولتی برمی گردد.

کلایتون بیان کرد که رویارویی با مشکلات و خلأها و توقف خدمات غیر قابل اجتناب است.

پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود که سلسله اختلالات به وجود آمده در آمریکا ناشی از بروزرسانی سامانه های شرکت ها بوده است.

این کشور طی روزهای گذشته شاهد اختلالات گسترده در خدمات بانکی، توقف پروازها و هک دفاتر اف بی آی و وزارت کشاورزی بوده است.

کلایتون مدعی شد که این اختلالات نتیجه حملات هماهنگ شده از سوی کشورهای دیگر نبوده است.