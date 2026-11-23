شکست مذاکرات چهار ساعته احزاب نتانیاهو و آیزنکوت بن بست تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی را تشدید کرد.

جوان آنلاین: پایگاه صهیونیستی وای نت گزارش داد مذاکرات حزب لیکود و حزب یشار درباره احتمال تشکیل کابینه جدید طی روز یکشنبه پس از چهار ساعت بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو و یشار به سرکردگی گادی آیزنکوت نتوانستند در خصوص مسائل اصلی تشکیل کابینه جدید توافق کنند.

بر اساس این گزارش، مسئله چرخشی شدن پست نخست وزیری به صورت عمیق بررسی نشد و حزب نتانیاهو قصد ندارد از پست نخست وزیری در ابتدای دوره دست بکشد.

اختلافات بر سر ماهیت نخست وزیر در ابتدای دوره، شروط لیکود در خصوص پایان دادن به تحریم سیاسی نتانیاهو در کنار دیگر پرونده های سیاسی، امنیتی و قضایی بود. مشارکت ایتمار بن گویر وزیر افراطی کابینه نتانیاهو در کابینه جدید نیز یکی از مهم ترین موارد اختلافی بود.

با شکست این مذاکرات بحران سیاسی و بن بست تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی به دست آیزنکوت تشدید می شود.